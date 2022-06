Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc, que havia feito a sexta pole na temporada da Fórmula 1, tinha uma vantagem de 13 segundos na liderança do GP do Azerbaijão após parar durante o Virtual Safety Car, que entrou na corrida após o abandono em decorrência de problemas elétrico de Carlos Sainz, seu companheiro.

Mas as chances de vitória, literalmente, esfumaçaram-se com o estouro de seu motor, deixando o caminho livre para Max Verstappen vencer na terceira corrida seguida que a Ferrari perde um potencial triunfo.

A unidade de potência utilizada em Baku era composta por um motor a combustão interno, que, apesar de reformado e aprovado para uso, foi parte da configuração que falhou quando Leclerc liderava na Espanha.



O mais recente abandono, causado por problemas no turbo e MGU-H, teve uma unidade de potência que mesclava peças antigas com novas em uma das pistas com as maiores existências de aceleração do calendário. A própria Ferrari insinuou que essa mistura poderia ter causado o fim precoce do monegasco em Baku.

O monegasco, que não vence desde a Austrália, agora terá um powertrain totalmente novo no GP do Canadá, que será realizado neste final de semana, depois que o sistema no Azerbaijão foi considerado “além do reparo”. Em comunicação, a equipe disse o seguinte:

“[Uma] investigação confirmou que a UP [Unidade de potência] de Charles em Baku está além do reparo. Uma possível causa da falha é consequência do que ocorreu com a UP na Espanha. Agora estamos trabalhando em encontrar medidas para fortalecer o pacote e a situação está sob controle.”

A falha em Baku deixou Leclerc no limite de uma penalização de 10 posições no grid, enquanto, agora, tem uma desvantagem de 34 pontos para o líder do campeonato, Max Verstappen.

Charles Leclerc will soon be facing grid penalties after moving to his third power unit of 2022 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Com 80 pontos de desvantagem para a Red Bull, a Ferrari tem uma especificação de powertrain revisada em uma tentativa de melhorar a confiabilidade. Essa segunda UP e mais o novo turbocompressor em Baku deixaram Leclerc no limite de três turbos permitidos por temporada.

Perguntando sobre a possibilidade de tomar uma penalização no grid de largada, o monegasco disse: “então, para a mudança da unidade de potência, ainda estamos em discussões. Por enquanto, nenhuma decisão foi tomada, mas, sim, não é a melhor posição a se estar.”

Em que pese Montreal ser uma pista de com uma longa reta, o que, potencialmente, favorece ao perfil aerodinâmico do carro da Red Bull e seu forte motor Honda – rebatizado de Red Bull Powertrain ou RBPT –, Leclerc disse que, se pudesse, escolheria essa pista para tomar a punição pelas boas condições de ultrapassagem.



“Se for levar uma penalidade, devemos escolher onde será melhor tomá-la. Esta é uma das pistas onde é mais fácil ultrapassar, mas também há pistas nas próximas três ou quatro corridas em que também existem pontos de ultrapassagem”, disse. “Então, vamos discutir e tentar tomar a melhor decisão”, finalizou.