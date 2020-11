O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que a equipe norte-americana anunciará seus pilotos para 2021 antes do final da atual temporada de F1.

Espera-se que Haas tenha Mick Schumacher e Nikita Mazepin, e os comentários de Steiner são a indicação mais clara de que a confirmação oficial está prevista para depois da final da Fórmula 2 no Bahrain, e antes do último GP da temporada, em Abu Dhabi.

Esse tempo é lógico dado o desejo óbvio de manter os dois pilotos focados em seus programas de F2, bem como a necessidade de se qualificarem formalmente para suas superlicenças.

"Pretendemos fazer o anúncio antes do final da temporada", disse Steiner. "Não sabemos exatamente a data ainda, ou o dia, mas não é muito tempo para esperar. São no máximo duas semanas, então, por favor, seja paciente."

Um ponto de interrogação ainda cerca a reivindicação de Mazepin a uma superlicença da FIA.

O russo precisa terminar pelo menos em sétimo lugar na classificação da F2 para somar pontos suficientes.

Ele atualmente está em sexto, mas dois fins de semana ruins no Bahrein podem fazer com que ele caia na classificação.

No entanto, Steiner insistiu que a escolha do piloto de Haas não está relacionada aos resultados de F2: "Não depende disso. Preciso desapontá-lo!"

A escolha de dois estreantes representará uma mudança de filosofia para a equipe, que até agora teve veteranos.

Na quinta-feira, o atual titular Kevin Magnussen disse que qualquer novo piloto achará o carro da Haas " difícil de guiar."

No entanto, embora não tenha conseguido confirmar os planos da equipe, Steiner insistiu que 2021 será um bom momento para os pilotos inexperientes entrarem no esporte.

"Se trouxermos novatos - se - eu acho que o próximo ano é um bom momento para trazer novatos", disse ele. “Porque no ano que vem o carro vai ser pouco desenvolvido. Tem um congelamento, uma homologação do carro, então não dá para fazer grandes mudanças.

"Obviamente, podemos fazer mudanças aerodinâmicas, mas o carro não mudará em termos de fundamentos. Portanto, é um desenvolvimento, não um novo desenvolvimento. E no próximo ano nosso foco estará no carro de 2022 de qualquer maneira, então acho que é um ano de transição.”

"Acho que será um bom ano para os novatos virem, para aprender como começar na F1, conhecer as pessoas ao redor, saber como ir a coletivas de imprensa e coisas assim."

