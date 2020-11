Depois de treinos limitados em Portugal, o grid da Fórmula 1 teve a chance de conhecer melhor os compostos de 2021 da Pirelli nesta sexta-feira, durante os treinos livres para o GP do Bahrein. E Lewis Hamilton, que é um crítico ferrenho do modelo atual adotado pela empresa italiana, também não gostou do que vem por aí.

O modelo usado hoje é a construção final, que foi escolhida pela Pirelli após distribuir várias opções para as equipes testarem na sexta-feira em Portimão. A marca analisou as informações colhidas pelas equipes e optou por um dos modelos, que foi homologado pela FIA.

Todos pilotos tiveram dois jogos de pneus para usar nos TL1 e 2 do Bahrein, permitindo que as equipes colhessem informações importantes para o desenvolvimento dos pacotes de 2021.

Inicialmente, Hamilton parecia relutante em fazer críticas aos novos pneus. Mas, após a sessão, não segurou as palavras, afirmando que a categoria deveria manter os planos originais, usando o modelo de 2019 pelo terceiro ano. "Estou dando o meu melhor para não falar nada. O que quero dizer é que, a cada final de semana, a cada ano, temos uma equipe da Pirelli aqui. Respeito muito eles e o trabalho que fazem, trazendo os pneus até aqui. Eles fazem um trabalho ótimo". "Estamos com esses pneus há dois anos. No final de 2019, eles trouxeram um novo, como sempre fazem. E ele era pior. Então optaram por manter esse por mais um ano. E agora eles tiveram dois anos para desenvolver um modelo melhor. E chegam aqui com um que é três quilos mais pesado e parece ser pior em tempos de volta". "Sei que para os fãs não faz diferença. Mas do ponto de vista dos pilotos, estamos trabalhando com marcas que está na vanguarda da tecnologia, sempre elevando o nível. E dar um passo para trás com dois anos de desenvolvimento... não sei o que está acontecendo". "A sensação inicial não foi boa. E isso me preocupa. Eu prefiro seguir com o que temos. Se é isso que eles têm, se é o melhor que conseguem fazer, e claramente é, prefiro ficar com o que temos". Albon ecoou os comentários de Hamilton sobre os pneus de 2021. "Eles são lentos. E a aderência deles não é boa. Eu reconheço que estão cerca de um segundo do ritmo que temos hoje, e isso não é bom. Vamos ver como fica". Seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, classificou o modelo de 2021 como inconsistente em termos de aderência e balanço, enquanto Norris afirmou que o novo modelo é mais complicado.

