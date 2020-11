Com futuro ainda incerto na F1, Alexander Albon foi um dos destaques da sexta-feira de treinos livres da F1, que se prepara para o GP do Bahrein. O piloto da Red Bull perdeu o controle de seu carro na entrada da reta principal e bateu na barreira de proteção.

Albon disse que ficou surpreso com a falta de aderência que causou sua forte batida, que também ocasionou a interrupção da sessão em bandeira vermelha.

O carro de Albon ficou com uma quantidade significativa de danos, sem três rodas e com as asas dianteiras e traseiras quebradas.

“Fiquei um pouco surpreso com a falta de aderência. Foi uma daquelas coisas, um ângulo bem difícil, estranho, aquelas batidas que não são divertidas, mas está tudo bem.”

"Eu tirei o pé, mas basicamente não foi o suficiente. Quando você tem um pneu no concreto e outro na aderência, é quando acontecem as batidas. É uma daquelas coisas."

Veja como foi o acidente e como ficou o carro de Albon

Restos do carro de Alexander Albon 1 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Restos do carro de Alexander Albon 2 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Restos do carro de Alexander Albon 3 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Restos do carro de Alexander Albon 4 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Restos do carro de Alexander Albon 5 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Restos do carro de Alexander Albon 6 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Restos do carro de Alexander Albon 7 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

