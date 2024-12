O Campeonato de Construtores de Fórmula 1 de 2024 tem sido um dos, se não o mais emocionante que o esporte já viu nos últimos 15 anos. As idas e vindas entre McLaren e Ferrari culminaram em uma diferença de apenas 21 pontos entre as equipes, deixando tudo em aberto para o GP de Abu Dhabi.

Assim, pela primeira vez desde 2009 - quando a Brawn GP surpreendeu o mundo - uma equipe que não seja Mercedes ou Red Bull verá sua marca gravada no troféu no domingo.

A McLaren vai para a corrida noturna de Yas Marina com uma vantagem que foi significativamente reduzida apenas uma semana antes, no Catar. Lando Norris sofreu um pesada penalidade de 10 segundos no stop-and-go (parada obrigatória nos boxes) que custaram à equipe de Woking um provável segundo lugar.

A decisão controversa pode ter custado a Norris o 13º pódio da temporada, mas, em uma tentativa de focar nos aspectos positivos da McLaren, pelo menos promoveu o companheiro de equipe Oscar Piastri ao terceiro lugar.

Enquanto isso, a penalidade foi um 'presentão' para a Ferrari, com Charles Leclerc e Carlos Sainz conquistando mais 26 pontos para a Scuderia.

Os 18 pontos do monegasco também reduziram sua diferença para Norris na corrida pelo segundo lugar na classificação de pilotos para apenas oito - um resultado que provavelmente não agradará a nenhum dos pilotos, mas que não deixa de ser uma conquista.

Infelizmente para a Ferrari, a história favorece a McLaren com motor Mercedes sob as luzes brilhantes de Abu Dhabi. Em 15 corridas no circuito, um carro com motor de Maranello ainda não terminou em mais do que o segundo lugar - um feito que eles conseguiram por dois anos consecutivos.

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, Sergio Perez, Red Bull Racing, a equipe da Red Bull Racing comemora a vitória na corrida e a garantia do título de construtores de 2023 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

No total, a Red Bull conquistou sete vitórias na pista, três vezes com a Renault e quatro com a Honda, enquanto a Mercedes tem seis vitórias, e tanto a McLaren quanto a Lotus-Renault (agora Alpine) terminaram na primeira posição uma vez.

Há várias maneiras de a McLaren fechar o campeonato em Abu Dhabi - a mais simples é vencer a corrida e, assim, garantir 25 pontos para a equipe. Em última análise, 24 pontos ou mais de Norris e Piastri seriam suficientes para garantir a vitória, independentemente do desempenho de Leclerc e Sainz.

E, mesmo que a Ferrari tenha bons resultados em Abu Dhabi, a McLaren poderia conquistar o título com menos pontos. Por outro lado, se os papaias tiverem um fim de semana para esquecer e não marcar um único ponto, a Scuderia precisará somar pelo menos 22 pontos para ser coroada campeã.

Se Norris e Piastri garantirem um campeonato para a McLaren, será o primeiro para a equipe na vida de qualquer um dos pilotos - o mais recente foi em 1998, graças a Coulthard e Mika Hakkinen. Além disso, esse possível nono título a igualaria à Williams como a segunda equipe com mais títulos na história da F1.

Uma vitória da Ferrari seria a 17ª na história e a primeira desde 2008, garantida por Kimi Raikkonen e Felipe Massa.

E, independentemente de McLaren ou Ferrari ganharem o título, o vencedor será apenas a terceira equipe a realizar esse feito desde 2000 sem ter vencido o campeonato de pilotos na mesma temporada.

RICO PENTEADO projeta LECLERC x NORRIS e MCLAREN x FERRARI na final da F1 e título de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!