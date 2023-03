Carregar reprodutor de áudio

Após oito campeonatos de construtores seguidos conquistados pela Mercedes de 2014 a 2021, a Fórmula 1 realizou em 2022 uma das maiores mudanças técnicas de sua história, trazendo de volta os monopostos com efeito solo em busca de uma grande revolução. Resultado: Red Bull campeã.

Como se sabe, no primeiro ano com este regulamento em vigor, a Red Bull dominou, 'de longe', todos os seus rivais e uma das maiores perdedoras foi a Mercedes, soberana da categoria desde o início da era híbrida.

Durante 2022, a equipe foi a que mais sofreu com o fenômeno do porpoising com George Russell e Lewis Hamilton saindo de seus carros em condições precárias após o GP do Azerbaijão, em Baku.

Hamilton pediu à Mercedes no ano passado que reconsiderasse o conceito "sem sidepods" do W13, sem muito sucesso, como foi verificado com o novo W14. Falando sobre isso no podcast Checkered Flag da BBC, ele disse que sentiu que sua equipe não o ouviu.

"Já contei no ano passado sobre os problemas que o carro tinha. Já pilotei muitos carros de F1 na minha vida, então sei muito bem o que um carro precisa e o que não precisa."

"Acho que é sobre assumir a responsabilidade, sobre eles admitirem o que está acontecendo e dizerem 'sim, quer saber, não ouvimos você, não estamos onde deveríamos estar e temos que continuar trabalhando'", disse ele.

Apesar de o W14 voltar a parecer ter nascido mal, Hamilton continua confiando na recuperação da Mercedes para o futuro.

“Temos que olhar para o equilíbrio do carro nas curvas, temos que ver e estudar todos os nossos pontos fracos, temos que nos unir como equipe e é isso que estamos fazendo no momento.

"Ainda somos multicampeões mundiais, só neste ano e no ano passado não deu certo para nós. Porém, isso não significa que não possamos progredir e dar um passo à frente", concluiu o heptacampeão mundial.

