O futuro de Carlos Sainz na Fórmula 1 ainda não foi definido, em uma novela que se arrasta há meses, desde o anúncio de que Lewis Hamilton será piloto da Ferrari a partir de 2025.

Nas últimas semanas, a Alpine parece ser o lugar em que o espanhol vai aterrissar, mas novos rumores sobre Mercedes e Red Bull voltaram ao paddock. Mas, além desses times, a Audi já havia se apresentado como a primeira equipe a pretender os serviços de Sainz.

Nesta semana, a equipe que ainda utiliza o nome Sauber, anunciou a contratação do ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, além da saída de Andreas Seidl e Oliver Hoffmann, membros-chave do projeto da montadora alemã.

Nesta quinta-feira, durante entrevista ao DAZN, Sainz admitiu que as novidades na Audi não interferem na sua escolha.

“Em termos de tomada de decisão, sinceramente penso que não [interfere]. Acho que isso muda para a Audi, porque creio que eles contrataram uma pessoa que passou muitos anos em uma equipe de ponta, construindo o que a Ferrari é hoje, e ele sabe exatamente o que uma equipe de F1 precisa ter hoje em termos de maquinário, pessoal, nível de engenheiros, número de engenheiros e assim por diante para construir uma grande equipe, que é o que a Audi quer fazer.”

“Portanto, a chegada de Mattia é uma boa notícia para eles, mas não terá muita influência no meu futuro.”

Quando questionado se já havia falado com seu antigo chefe, Sainz não escondeu: “Muita gente está me ligando agora, não só o Mattia, mas sim, claro que conversamos e eu o parabenizei porque acho que é a posição ideal para ele neste momento”.

Sobre o GP da Bélgica, Sainz foi fez um relato sincero sobre as expectativas para o fim de semana em Spa.

“Se você olhar para a última corrida na Hungria parece que estivemos um pouco mais próximos do que nas últimas três, acho que como sempre este ano tudo depende um pouco do circuito e prefiro esperar por Spa, que deve expor um pouco mais das nossas dificuldades para fazer uma análise de como estão funcionando as melhorias que estamos trazendo.”

“Para mim foi um início de temporada muito bom para a Ferrari, com mudanças importantes no carro, que nos permite correr mais rápido e mais confiantes, mas é verdade que as últimas corridas foram mais complicadas’.

