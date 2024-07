Lando Norris e Lewis Hamilton tiveram um pequeno "desentendimento" na sala antes do pódio no GP da Hungria de F1 de 2024, após comentários feitos pelo britânico. Norris estava visivelmente irritado e reagiu mal aos comentários de Hamilton sobre a velocidade dele e de seu companheiro de equipe neste fim de semana.

O sete vezes campeão mundial disse: "Você é rápido!", ao que o piloto da McLaren respondeu com um ataque direto: "Você tinha um carro rápido há sete anos". Por fim, Hamilton fez questão de ressaltar que seu compatriota havia entendido mal o que ele disse ser um elogio ao seu carro: "Eu não estava reclamando, estava apenas parabenizando você pelo seu carro".

Hamilton também não mediu suas palavras e foi irônico: "Sete anos atrás? Isso é muito tempo atrás, você estava aqui há sete anos?", com Norris respondendo: "Sabe, você tinha um carro rápido. Você o aproveitou ao máximo e agora nós o temos".

Norris liderou a corrida do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 de 2024 depois de um "erro" no pit wall da equipe pitaia, pois durante as segundas paradas nos boxes eles chamaram o piloto britânico antes de Piastri, embora fosse este último quem ocupava a primeira posição.

Como resultado, Norris desbancou seu companheiro de equipe e a McLaren teve que implorar ao britânico para devolver a posição ao australiano, que acabou conquistando sua primeira vitória na categoria principal, não sem a frustração de Lando.

VÍDEO: o "confronto" de Norris e Hamilton na ida para o pódio

Embora a conversa tenha terminado em risadas, não ficou claro se foi uma insinuação de Hamilton ou um comentário que foi mal interpretado por Norris, que não estava com humor para brincadeiras depois de perder outra chance de vitória devido a uma largada ruim depois de fazer a pole.

Apesar de ter terminado em segundo, o britânico segue 76 pontos atrás de Max Verstappen no campeonato de pilotos, enquanto a diferença da McLaren para a Red Bull agora é de apenas 51 pontos, o que aumenta a pressão sobre o austríaco.

O GP da Hungria, com Piastri x Norris x Verstappen x Hamilton! PETECOF e MOTTA debatem



Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!