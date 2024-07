Fernando Alonso disse que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pediu desculpas "centenas de vezes" sobre a polêmica da volta do classificatório após Parque Fechado no GP da Hungria da Fórmula 1.

No final do Q3, Yuki Tsunoda sofreu um acidente com bandeira vermelha quando faltavam pouco mais de dois minutos para o fim do tempo. Inicialmente, no entanto, a direção de prova deu ordem para abrir o Parque Fechado e encerrar a sessão, mas isso foi rapidamente detectado como um erro e reaberto para permitir a retomada da classificação.

No entanto, os primeiros pilotos a entrar no pitlane assim que a bandeira vermelha foi acionada sofreram as consequências. Alonso foi um dos que sofreram e mostrou sua raiva à mídia assim que saiu do carro e, na quinta-feira, antes do GP da Bélgica, ele disse que conseguiu falar com o presidente da FIA sobre o assunto e admitiu que tinha sido um erro.

"Sim, falei com o presidente Mohamed [Ben Sulayem]. E sim, mesmo no sábado à tarde, acho que, como disse após a classificação, nunca vi em nenhuma categoria o envio de dois carros para o parque fechado dois minutos e meio antes do final do Q3. E depois reabrir o Parc Fermé, voltar para a garagem novamente e coisas do gênero. E isso não é bom", disse o piloto espanhol.

O espanhol admite que, desde então, a FIA pediu desculpas a ele "centenas de vezes": "Sei que foi um erro. Já me pediram perdão centenas de vezes. Já quando eu estava no Parc Fermé, eles me disseram 'volte para o carro e eu sinto muito, muito, muito'. Portanto, não foi de propósito ou algo do gênero".

"Todos nós cometemos erros, mas nesses momentos, você nunca espera ter esse tipo de erro, embora não tenha realmente mudado nada, não pude melhorar meu tempo nem nada, então foi menos doloroso", acrescentou.

O espanhol também teve tempo para falar sobre as atualizações que a Aston Martin introduziu no último fim de semana na Hungria e disse que elas funcionaram como esperado, o que também foi um aumento de confiança para toda a equipe depois de vários meses difíceis.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Motorsport Images

"Acho que estamos muito felizes com o funcionamento do novo pacote na Hungria. Ele está fazendo o que o túnel de vento apontou e tivemos uma correlação muito boa, o que foi muito importante depois de algumas atualizações que deixaram algumas dúvidas, mas não nos esquecemos de que esse é apenas o primeiro passo e ainda estamos muito longe de onde queremos estar".

"É verdade que agora estamos um pouco mais calmos em termos do que está por vir no futuro. Acho que a equipe agora tem uma compreensão melhor de onde adicionar desempenho com a confiança de que isso nos dará um tempo de volta melhor".

"Portanto, foi uma melhoria importante, funcionou como esperado. E isso nos deu mais confiança, sim", concluiu o bicampeão mundial de Fórmula 1.

