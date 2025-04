Lewis Hamilton chegou a ser segundo colocado no GP do Bahrein, mas terminou o domingo na quinta posição. Após sua quarta corrida com a Ferrari na Fórmula 1, o heptacampeão admitiu que precisa mudar sua pilotagem.

"Está claro que, como seres humanos, ficamos realmente presos aos nossos hábitos, e acho que venho pilotando do mesmo jeito e com o mesmo time por muito tempo. Esse carro exige um estilo de pilotagem e configurações muito diferentes. Tenho usado freio-motor, que nunca usei em todos esses anos anteriores. Os freios também são bem diferentes — se você usa Brembo e eu estive com [Carbon Industries] por cerca de 15 anos."

"Estou me ajustando a isso e também a acertar o equilíbrio. O que está claro é que Charles começa com um acerto e praticamente o mantém o fim de semana todo. Eu estava bem distante disso", comentou o britânico sobre o companheiro de equipe.

Hamilton finalizou de forma esperançosa: "Preciso fazer um trabalho melhor durante o fim de semana, eu sei que posso e vou conseguir".

