F1: Bottas destaca evolução da Mercedes após cravar pole nos EUA

Em meio à busca do britânico Lewis Hamilton pelo hexacampeonato a bordo da Mercedes, seu companheiro finlandês Valtteri Bottas vinha sendo ofuscado nos dias que antecedem o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas brilhou para conquistar a pole da etapa de Austin.

Apagado nos treinos livres, Bottas foi consistente na hora certa e quebrou o recorde do Circuito das Américas com o tempo de 1min32s029 na sessão classificatória para conquistar a posição de honra no grid de largada da corrida deste domingo, às 16h10 (horário de Brasília).

Depois da classificação, o finlandês destacou a evolução feita pela equipe Mercedes em seu monoposto, que não correspondeu às expectativas do piloto nas sessões práticas no Texas. "Havia muitas coisas que não estavam certas no meu carro, mas conseguimos encontrar todas as razões".

"Foi um bom trabalho nesta manhã para arrumar todos os detalhes e obter bons momentos. Estou muito feliz com isso. Foi uma boa volta e fazer esse tipo de marca em uma pista como essa é uma sensação boa", celebrou Bottas.

"Eu sabia que poderia conseguir, mas cravar a pole foi uma sensação muito boa. A última tentativa foi um pouco menos aderente no geral. Eu já estava perdendo um ou dois décimos, por isso estou feliz que ninguém tenha superado meu tempo".