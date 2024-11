F1 - Hamilton: "Colapinto merece estar no grid"

Franco Colapinto, que substituiu Logan Sargeant na Williams no meio da temporada de 2024, marcou 5 pontos em 6 corridas da Fórmula 1. O piloto argentino tem sido frequentemente elogiado por seu desempenho e o heptacampeão Lewis Hamilton foi um dos que o elogiaram.

"Acho que ele merecia estar aqui", disse Hamilton sobre Colapinto. "Quando temos a chance de entrar nesse esporte, geralmente temos um período de preparação. Kimi Antonelli, por exemplo, tem muitos dias de teste".

"Mas Colapinto não teve esse luxo. Ele se sentou no carro e fez um trabalho fantástico. Ele brilhou em sua primeira corrida".

"Ainda há um lugar vazio. Mesmo que ele diga que a decisão não é dele, acho que ele deve se certificar de que seja."

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A Red Bull ainda não finalizou sua formação de pilotos para a temporada de 2025 e Colapinto é visto como um candidato em potencial caso a equipe de Milton Keynes não continue com o mexicano Sergio Pérez.

Se isso acontecer, uma das possibilidades é que Colapinto se torne o companheiro de equipe de Max Verstappen, enquanto o companheiro de equipe de Yuki Tsunoda será Liam Lawson.

Hamilton deu o seguinte conselho a Colapinto: "Eu definitivamente me esforçaria para ter certeza de que fiz tudo..."

"Mas, no fim das contas, Colapinto precisa se concentrar em seu trabalho, como faz todo fim de semana".

"Espero que ele tenha uma boa equipe por trás dele e que eles estejam fazendo um bom trabalho para garantir que ele continue a competir no próximo ano", concluiu.

