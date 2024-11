Guanyu Zhou, atual piloto da Sauber e que estará sem assento no grid titular da Fórmula 1 em 2025, deve virar piloto reserva da Ferrari, segundo informações do jornal italiano Corriere della Sera.

Com o recente anúncio da equipe suíça sobre a contratação de Gabriel Bortoleto, o que já era sabido se tornou oficial: Zhou perderá seu lugar na equipe onde corre desde sua estreia, em 2022.

A única outra vaga é na RB, onde também há muitos candidatos, mas o primeiro piloto chinês titular da história da F1 não está entre eles.

O próprio Zhou, no entanto, já disse anteriormente que estaria disposto a passar o próximo ano à margem se tivesse a oportunidade de voltar a correr mais tarde.

Mas ele não quer passar dois ou três anos apenas no lado de testes do resto da equipe, portanto, se não puder retornar em um futuro próximo, ele preferiria procurar outro lugar.

Agora, no entanto, parece que a sorte pode estar sorrindo para Zhou, pelo menos no que diz respeito a 2025. O Corriere della Sera afirma que a Ferrari "espera" que o piloto chinês trabalhe com eles no próximo ano, ajudando Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ao mesmo tempo, o portal holandês RacingNews365 também corrobora a informação que a equipe de Maranello está de fato entre as opções, embora nada tenha sido decidido ou assinado entre as partes.

No entanto, a parceria de Zhou com a equipe italiana não seria desconhecida, já que o piloto da Sauber foi membro da academia da Scuderia de 2014 a 2018 e, de lá, foi para a base de formação da Renault.

A Ferrari também pode precisar de um novo piloto reserva, já que Oliver Bearman, que atualmente ocupa o cargo, se juntará à Haas no próximo ano. Zhou pode ser útil nesse caso, pois já está familiarizado com a nova geração de carros e, embora não tenha tido um bom desempenho neste ano, já mostrou no passado que não tem problemas de ritmo ao lado de pilotos como Valtteri Bottas.

EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!