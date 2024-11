Antes da classificação para os GPs em todas as corridas de Fórmula 1, os mecânicos do grid precisam realizar uma tarefa que não pode dar errado.

Trata-se de desmontar dois carros após cada sessão do TL3 ou corrida sprint e montá-los novamente, incorporando os ajustes finais de configuração e os reparos exigidos por seus pilotos e engenheiros antes da classificação.

Em um fim de semana típico sem sprint, todo o processo deve ser concluído em apenas 150 minutos. "É uma das coisas mais importantes que fazemos", disse Matt Thompson, mecânico número um de Nico Hulkenberg na Haas, ao Motorsport.com.

"É a última vez que você pode realmente trabalhar em um carro. Quando o carro está no parque fechado, você não pode tocá-lo, não pode mudar nada..."

No recente GP do México, vimos exatamente como esse processo é conduzido na Haas, além de termos aprendido o quanto ele pode ser complicado se o inesperado acontecer.

O relógio de contagem regressiva conta tudo

Membros da equipe Haas F1 Team trabalhando na garagem Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Chegamos à parte de trás da garagem da Haas bem a tempo do TL3 terminar na Cidade do México.

Os pensamentos remanescentes da história que acabamos de registrar nas notícias do fim de semana - os padrões de direção da F1 na esteira das táticas ousadas de Max Verstappen já utilizadas em Austin na semana anterior - terão que esperar. Há muito o que ouvir nos canais de comunicação da Haas.

Nenhum dos VF-24 está na garagem neste momento - eles ainda estão na pista do Autódromo Hermanos Rodriguez, nas mãos de Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen

Mas a bandeira quadriculada acaba de cair e, quando eles retornam aos boxes, a ordem para o treino de "parada dupla" é dada pelo gerente de equipe da Haas, Peter Crolla, sentado ao lado do chefe da equipe, Ayao Komatsu, no pitwall, bem em frente ao nosso ponto de observação.

Hulkenberg volta primeiro e é atendido com uma rápida troca de pneus antes de ser empurrado para fora do caminho para que Magnussen também possa receber o tratamento. Crolla e Komatsu observam atentamente os procedimentos.

Os dois carros são então rapidamente colocados de volta e as instruções "rodas e carroceria fora" são emitidas por Elliot Parkes, o mecânico número um do carro #20 (Magnussen), e Thompson do carro #27 (Hulkenberg). Um pedido adicional de Thompson para um "teste de T-Tray hoje, se possível" nos deixa atentos, dado o furor sobre essa parte na Red Bull na semana anterior no Texas.

Elliot Parkes, mecânico da Haas Foto de: Haas F1 Team

"Mas é uma coisa rotineira que sempre temos que fazer", explica ele mais tarde. "Você sempre tem que ter certeza de que o carro está dentro das regras"

Ferramentas agarradas, corpos pendurados sobre e sob essas máquinas de milhões de libras esterlinas - a equipe da Haas está sempre em ação.

Oito minutos depois do prazo estipulado para o trabalho mais importante do fim de semana, o carro de Magnussen está em seu suporte. Três minutos depois, a tampa do motor sob o adesivo #27 de Hulkenberg é removida, e a de Magnussen é retirada logo em seguida.

Mas o carro de Hulkenberg demora até 12 minutos após o TL3 para se juntar ao monoposto do companheiro e ser levantado do chão.

Um relógio de contagem regressiva nas telas da garagem declara: "lanches para o almoço 12h45". Isso é apenas para que os mecânicos saibam que podem comer alguma coisa durante o intervalo de almoço do evento - um assunto tranquilo para basicamente todos na F1, exceto para esses grupos heterogêneos em cada equipe - na hospitalidade do paddock quando tiverem uma chance.

Com a carroceria retirada de cada carro, um acolchoado amarelo grosso é colocado ao longo dos radiadores que revestem a lateral do carro. Isso é para "nos proteger do calor, mas também nos protege de danificar os radiadores", explica Thompson.

"Imagine se você deixasse cair uma ferramenta sobre ele", acrescenta. "Então, você terá um vazamento antes que perceba e outro trabalho enorme para fazer naquele período de duas horas'.

Não se passaram nem 15 minutos desse período crítico e as enormes coberturas dos tambores dos freios do carro de Magnussen foram retiradas, revelando seu revestimento de esponja laranja.

Pouco depois, com mais revestimentos da tampa do motor retirados de ambos os carros, a equipe de Magnussen é informada por Parkes que "assim que o teste da bandeja em T terminar, vamos descer para verificar o assoalho, pois há algumas coisas que eu gostaria de consertar da noite passada".

Parkes e Thompson estão trabalhando em suas listas de verificação por meio de uma sala de bate-papo dedicada em seus computadores. Ela tem instruções codificadas por cores sobre o que foi pedido aos engenheiros da Haas em termos de ajustes de configuração, bem como as verificações típicas, trabalhos de substituição e reparos, e para mostrar o que foi concluído ou não.

Na marca de 27 minutos pós-TL3 - a prancha de madeira é removida de debaixo do carro de Magnussen. Um cheiro de carne e fumaça é abundante - o resultado dessa peça sendo raspada a até 349 km/h na pista mexicana.

"Sempre a retiramos para medi-la e verificá-la, pois assim podemos calcular os desgastes de derrapagem e coisas do gênero", explica Thompson. "E então, obviamente, colocamos material novo para a classificação, para termos a melhor chance de nossos cálculos estarem legais no final da corrida."

Chegando aos 30 minutos pós-TL3, o assoalho e o difusor saíram do carro 20, mas não do 27. O assoalho de Magnussen é levado para a parte de trás da garagem por dois mecânicos - uma silhueta escura, semelhante a um contorno de giz, que revela a imensa escala dessas máquinas modernas como nenhuma outra.

Aqui, o carro de Hulkenberg dá a partida. Suas rodas giram lentamente em seu suporte enquanto os sistemas são analisados pelos engenheiros em busca de falhas, uma 'fera' quase arranhando o chão, enquanto uma mangueira afasta a fumaça dos mecânicos. Mas o carro de Magnussen não fará o mesmo por quase uma hora.

"Normalmente, está programado para ser no mesmo horário", diz o mecânico-chefe da Haas, Toby Brown. "Mas quem estiver pronto primeiro, é só entrar e fazer. Talvez você tenha outra coisa para fazer mais tarde".

Com o carro de Hulkenberg silencioso novamente, um funcionário da Formula One Management (FOM) chega para verificar a câmera traseira do carro 20. Ele faz seu trabalho no sistema interno quando a tampa é removida para ele.

Perto dos 40 minutos pós-TL3 e há muitos ajustes na asa dianteira do carro 27 acontecendo na frente da garagem, sob a supervisão do engenheiro de Hulkenberg, Gary Gannon.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, e Gary Gannon, engenheiro de corrida, Haas F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ele explica as verificações de legalidade "realmente complicadas" que devem ser feitas nos ajustes de configuração que foram feitos para a classificação. Isso foi feito após a reunião pós-TL3 entre os pilotos e engenheiros atrás da garagem, nas enormes tendas que também funcionam como unidades de hospitalidade da equipe para essa corrida.

Aqui, Gannon está se certificando especificamente de que os ajustes aplicados à asa dianteira se encaixem nas caixas que os scanners da FIA projetarão invisivelmente e testarão depois da classificação, para que a equipe não seja pega de surpresa, como aconteceu com a Williams na Holanda, quando o assoalho de Alex Albon foi considerado largo demais.

É preciso deixar alguma margem em cada ajuste, mas isso significa arriscar perder desempenho. Gannon diz que muitas vezes isso pode se resumir a um ajuste de 0,01 mm.

Estamos notando a calma de todos - pouca conversa inútil - quando um tour do Paddock Club é apresentado. E ainda mais olhares de reprovação se seguem.

Então, quando a marca de uma hora pós-TL3 se aproxima, o carro de Magnussen de repente fica sozinho - lista de verificação completa. Mas, do outro lado da garagem, o carro de Hulkenberg, que ainda está com o assoalho, está sendo bastante trabalhado.

"Tivemos que fazer alguns reparos e um pequeno problema no freio, que tivemos que substituir", explica Thompson. "Portanto, não foi uma quantia enorme, mas todas as pequenas coisas acabam se somando".

"Nico também tinha uma dúvida vaga sobre os freios. Então, você não pode simplesmente entrar na corrida sabendo que tem uma dúvida vaga, pode? Você tem que tomar todas as precauções possíveis e trabalhar a partir daí".

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, na garagem Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Enquanto isso, Brown percorre despreocupadamente um mapa 3D dos sistemas de freios da Haas em uma tela no meio do banco de computadores e mesas que dividem a garagem da equipe. À sua direita, o cockpit do carro 20 está sendo limpo com um agradável aspirador de pó para remover a poeira e os detritos, que são um problema especialmente nesse local.

Quando os mecânicos atingem 63 minutos em seus 150 minutos previstos, o assoalho finalmente sai do carro de Hulkenberg. Aqui, um novo elemento chega na forma de um examinador da FIA fazendo uma rápida avaliação da cobertura do motor do carro. Minutos depois de ele ter saído rapidamente, há mais inspeções de diferentes oficiais.

Desta vez, há verificações sob o sidepod direito de Hulkenberg que são repetidas no lado esquerdo da máquina de Magnussen. Ao ver telefones sendo colocados nas respectivas áreas, Brown explica como os fiscais estão escaneando códigos QR para verificar a conformidade com o limite de custo em várias peças usando um aplicativo dedicado. Eles estão verificando se elas foram compradas e faturadas corretamente pela equipe.

Agora são 70 minutos após o TL3 e os tambores de freio estão de volta no carro 20, enquanto 10 minutos depois o assoalho é colocado de volta em sua irmã - exatamente quando um carro da Sauber dispara ruidosamente na garagem vizinha à nossa esquerda.

Pouco tempo depois, chega um terceiro examinador da FIA. Ele encosta e cutuca vigorosamente a asa de viga de Magnussen, em um determinado momento enfiando um dedo inteiro em um buraco. Depois de mexer na asa traseira do dinamarquês, ele compartilha uma piada com Brown.

"Eu os conheço - alguns deles, muito bem", diz ele. "Porque já trabalhei com eles anteriormente. É melhor ter um bom relacionamento com essas pessoas".

À medida que os 100 minutos pós-TL3 se aproximam, o assoalho de Magnussen é levado de volta para a garagem e montado novamente. Nesse momento, um prato de quesadillas é levado para o lado da garagem de Hulkenberg - dois de seus mecânicos não tiveram a chance de comer antes. Eles finalmente o fazem enquanto trabalham, pois o limite dessa tarefa é implacável.

Em seguida, o proprietário da equipe, Gene Haas, passa pelo local, pouco antes de a carroceria ser finalmente colocada de volta no carro de Hulkenberg.

Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas F1 Team, Gene Haas, proprietário e fundador da Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Quando chegamos aos 120 minutos após o término do TL3, é hora de reverter a forma como esse período é chamado.

De repente, ele se tornou âmbar, com novas informações sobre a pressão sob a qual nenhum membro da Haas está demonstrando tensão - os relógios na tela estão marcando um novo cronômetro de 30 minutos antes da classificação.

Ajustes em algumas peças - suspensão, por exemplo - não são mais possíveis se o carro em questão estiver pronto para o início do Q1. Faltando 28 minutos para o final, os examinadores estão de volta - desta vez para colocar adesivos em várias partes dos dois carros, principalmente em torno da asa dianteira, da asa traseira e do assoalho.

"Como estamos em condições de parque fechado, esses itens não podem ser alterados depois desse ponto", explica Brown.

"E há certas partes do assoalho que são aparafusadas e removidas, então você pode alterá-las [ilegalmente, sem a proteção dos adesivos]".

"Recentemente, começaram a colocar adesivos nos patins no final da classificação e eles são verificados antes da corrida. Porque, presumo, algumas outras equipes têm trocado os patins. Não se pode fazer isso..."

Faltando 27 minutos para o fim da corrida, a carroceria já está toda de volta no carro de Magnussen, enquanto o de Hulkenberg está abaixado no chão. Fita de vedação da carroceria aplicada, seus mecânicos começam a limpar suas estações de trabalho de várias ferramentas e caixas.

Membros da equipe Haas F1 Team trabalhando na garagem Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Mas, faltando 26 minutos, de repente, começa uma movimentação intensa em torno do carro de Magnussen. Como o trabalho foi de longe o mais fácil nessa ocasião, há uma reviravolta.

"Assim que fechamos tudo, alguém da Ferrari [fornecedora de motores da equipe] disse que gostaria de mudar algo que tinha visto no outro carro, que não estava muito certo", explica Parkes.

"Foi uma chamada um pouco tardia. Não restava muito tempo, então tiramos a carroceria para nos envolvermos".

Enquanto essa ação está em andamento à sua direita, Komatsu caminha de volta com seus fones de ouvido, com um brilho de competidor nos olhos. Mas cinco minutos depois, o trabalho inesperado foi concluído no carro de Magnussen e ele também foi baixado para o chão.

Chegando aos 15 minutos, as telas âmbar da equipe ficam vermelhas de raiva, momento em que Crolla se dirige à equipe mais uma vez. A atenção está tão próxima do retorno à pista e do assunto sério de todo fim de semana de F1.

Quando chega a marca de 10 minutos da pré-classificação, Komatsu alerta toda a equipe sobre o que é esperado para a próxima sessão, na qual ambos os carros chegarão à Q3.

Ayao Komatsu, diretor de equipe da Haas F1 Team, um colega de equipe na garagem

Aqui, Hulkenberg volta para a garagem. Ele é pesado e coloca a balaclava e o capacete - em torno das discussões finais com sua equipe e Gannon. Alguns minutos depois, Magnussen faz a mesma coisa.

Três minutos depois, os pneus são instalados para o Q1 e o processo de preparação para a qualificação pode ser iniciado novamente - desta vez para a ação real dos VF-24s. A equipe dedicada a aperfeiçoar seus respectivos estados só pode ficar de braços cruzados e observar os resultados, com esse processo crítico concluído...

Quando esse processo se torna realmente complicado

"O TL3 foi bom, tudo estava completamente sob controle", conclui Thompson ao relembrar o mais intenso processo de qualificação do TL3 que a Haas teve até agora em 2024.

"A lista de tarefas era bem pequena; tudo estava muito tranquilo. E então, 10 minutos antes da sessão, percebemos que uma das luzes de chuva não estava funcionando na asa traseira e pensamos: 'OK, bem, provavelmente é apenas uma luz que pode ter falhado'".

"Então, verificamos a luz e não era isso. O resultado foi outra falha na fiação. E, mais uma vez, obviamente, você está no parque fechado depois, então tivemos que consertar".

"Nossa troca de asa normalmente leva meia hora, mas tínhamos apenas 10 minutos para fazê-la. Todos tiveram que se juntar, parar seus trabalhos normais e ajudar a trocar a asa. E acho que conseguimos sair com 30 segundos de atraso ou algo assim. Mas, até aquele momento, tudo estava bem tranquilo e sem problemas".

"Eu diria que a carga de trabalho é maior", diz Parkes sobre como, na Haas, os esforços feitos para trocar motores e caixas de câmbio nas noites de sexta-feira após o TL2 em fins de semana sem corridas sprint significam, na verdade, uma lista maior de tarefas a serem concluídas em comparação com o que acabamos de observar.

"Mas depois do TL3, é fundamental que você não cometa nenhum erro..."

