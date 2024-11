Andretti: "Haverá novidades e mudanças no projeto da F1"

Mario Andretti anunciou "novidades e mudanças" para seu empreendimento Andretti-Cadillac na Fórmula 1 após a saída de seu filho Michael do cargo de CEO da Andretti Global, em outubro, assumindo uma função de consultor. As decisões cotidianas agora são tomadas por Dan Towriss, e o esforço de Andretti para entrar na Fórmula 1 continua no limbo.

A proposta da Andretti foi aceita pela FIA, mas rejeitada pela Formula One Management (FOM). Isso fez com que o Departamento de Justiça dos EUA iniciasse uma investigação sobre o assunto.

Apesar disso, a Andretti continuou a desenvolver um carro para a temporada de 2026 da F1 com o apoio da marca Cadillac, da General Motors, abriu uma instalação em Silverstone e contratou centenas de funcionários, incluindo o ex-diretor técnico da F1, Pat Symonds.

"Esse é um assunto que diz respeito ao meu filho Michael e sua empresa, não a mim", disse Mario Andretti ao La Gazzetta dello Sport sobre se suas ambições na F1 continuariam com seu filho Michael fora do processo de tomada de decisão.

"A única coisa que posso dizer é que haverá novidades e mudanças. Dou total apoio ao meu filho em todas as decisões que ele tomou durante esse período e em todas as decisões que ele tomará no futuro".

Andretti também pretende capitalizar a crescente presença da F1 nos Estados Unidos. O interesse da F1 no mercado norte-americano tem crescido de forma constante desde que a Liberty Media adquiriu a categoria antes da temporada de 2017.

Com o programa Drive to Survive na Netflix e três GPs nos EUA, em Miami, Austin e Las Vegas, a popularidade da F1 cresceu nos EUA. O GP de Miami deste ano estabeleceu um recorde com uma média de 3,1 milhões de espectadores na televisão dos EUA.

Foto: Netflix

Mario Andretti comentou: "É extraordinário, nunca vi um interesse tão grande na Fórmula 1 em todos os meus anos nos Estados Unidos, inclusive na década de 1960, quando ainda era seguida pelos americanos".

"Décadas de interesse quase inexistente, seguidas por uma inesperada efusão de amor pela Fórmula 1 entre os americanos, alimentada pela série da Netflix".

