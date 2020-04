F1: Hamilton detona "egoístas" que ignoram isolamento do Covid-19

Hexacampeão da Fórmula 1 e um dos maiores ativistas da categoria no combate ao novo coronavírus, o piloto Lewis Hamilton detonou, nesta segunda-feira, as pessoas que ignoraram o distanciamento social em meio à pandemia do Covid-19.

O competidor britânico da Mercedes na F1 chamou aqueles que não estão obedecendo às instruções de isolamento social para diminuir a propagação do vírus de "totalmente irresponsáveis e egoístas".

"Estou muito triste por saber da quantidade de mortes ocorrendo em todo o mundo", escreveu Hamilton nas redes sociais. "Não há nada que possamos fazer sobre isso, exceto tentar nos isolar e tentar não pegar o vírus e não espalhá-lo".

"Há pessoas por aí ainda indo a clubes, bares e grandes reuniões que eu pessoalmente considero totalmente irresponsáveis ​​e egoístas. Estou rezando pela segurança da minha família todos os dias", seguiu o hexacampeão da F1.

"Também estou rezando por aqueles que trabalham nas lojas, distribuidores, médicos e enfermeiros locais que colocam em risco sua própria saúde para ajudar os outros e manter os países em funcionamento. Esses são os heróis. Mantenha as pessoas em segurança".

