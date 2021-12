Helmut Marko, chefão da Red Bull na Fórmula 1, exaltou o desempenho de Max Verstappen no GP da Arábia Saudita deste domingo (5), mas detonou as decisões da direção de prova, dizendo que "não podem continuar assim". O holandês recebeu uma penalidade de cinco segundos por ter fechado Lewis Hamilton em disputa na Curva 1.

Segundo o austríaco, o britânico fez a mesma coisa com seu piloto momentos antes, e nada foi feito a respeito. Além disso, comentou sobre a 'negociação' da FIA com a escuderia após a segunda bandeira vermelha, onde ofereceram posições de largada para Verstappen depois que este ultrapassou o heptacampeão cortando caminho na primeira relargada.

"Parece que os padrões são um pouco diferentes aqui, Hamilton também empurrou Max fora da pista", comentou Marko à ServusTV sobre a punição. "Vamos verificar tudo isso agora e depois ir para os comissários com os argumentos apropriados."

"O que Verstappen mostrou hoje em termos de direção falou por si, um desempenho magistral. A segunda largada foi incrível, mas ali começou tudo, a regra diz que você não pode estar mais de dez carros atrás. Lewis fez isso e preparou mais os pneus para o reinício, mas nós queremos provar tudo isso com dados. Veremos, mas parece ser uma interpretação diferente das regras para os outros."

Marko se refere à 'volta de apresentação' antes da primeira relargada, onde Hamilton, em segundo, desacelerou para aquecer os pneus e ficou muito longe do piloto da Red Bull.

Na pista, o britânico tomou a liderança do holandês na Curva 1, mas ele viu o rival cortar caminho pela área de escape e perdeu a ponta novamente. Uma bandeira vermelha foi sinalizada pouco depois disso por conta de um acidente no meio do pelotão e durante a pausa, a FIA 'negociou' com a escuderia austríaca o que fariam para compensar o movimento ilegal.

"Eu pensei que as regras estavam fixas algum lugar e do nada, eles fazem ofertas na corrida", comentou Marko sobre o ocorrido. "Se Max for duro contra Hamilton, é uma penalidade, se Hamilton o joga para fora da pista, é aparentemente uma ofensa trivial. Não pode continuar assim."

Perto do fim da corrida, mais uma polêmica: Verstappen fechou Lewis na primeira curva e foi instruído a devolver a posição, mas a Mercedes disse não ter recebido aviso da direção de prova de que isso aconteceria e, com isso, o heptacampeão encheu a traseira do rival, dizendo que ele havia feito um "brake test".

"Estamos procurando fatos, acho que podemos provar que Max foi consistente em pressão de freio. Portanto, essa acusação [do teste] é um absurdo", disse o conselheiro da Red Bull sobre o incidente. "Hamilton julgou mal. Tínhamos que ceder a posição na linha de corrida para que pudéssemos terminar com os pneus preservados."

Questionado sobre a etapa final em Abu Dhabi, onde os dois protagonistas da briga pelo título chegam empatados na pontuação, Marko disse que ainda tentarão revisar a penalidade da Arábia Saudita antes de pensar na corrida decisiva de Yas Marina.

"Vamos ver o que os fatos mostram, não vamos apenas aceitar que a decisão foi arbitrária, mas ao menos diferente", comentou. "Se não for, apenas nos concentraremos na última corrida. Éramos competitivos aqui, mas para as circunstâncias, é raro ver algo tão louco. Nós tivemos a velocidade em um lugar da Mercedes."

