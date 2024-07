Max Verstappen pode não ter vencido o GP da Áustria, mas o abandono de Lando Norris após acidente entre os dois aumentou a vantagem do holandês no campeonato de pilotos. Na tabela de construtores, a Red Bull segue na liderança, ajudada pela corrida desastrosa de Charles Leclerc, que teve que fazer um pit antes do fim da 1ª volta.

Campeonato de pilotos

Max Verstappen marcou 18 pontos no fim de semana (10 da prova Sprint, 8 do P5 no GP). Com isso, o holandês atinge 237 pontos no campeonato de pilotos. A vantagem sobre Lando Norris, segundo colocado, sobe para 81 pontos. Charles Leclerc, 3º colocado na tabela, marcou 2 pontos e está apenas 15 na frente do colega de equipe Carlos Sainz.

George Russell, vencedor do GP da Áustria, pulou para 7º e passou o colega de time Lewis Hamilton. Russel possui 111 pontos, contra 85 do heptcampeão.

Campeonato de construtores

A equipe que mais pontuou neste final de semana foi a Mercedes. A equipe alemã marcou 45 pontos na Áustria. Apesar da grande quantidade de pontos, não é o suficiente para mexer a posição da equipe na tabela, que segue em 4º.

A Red Bull somou 25 pontos e sua vantagem para a Ferrari foi de 60 para 64 pontos. A equipe austríaca possui 355 pontos após o GP de casa, enquanto a italiana chega em 291 pontos. Em terceiro, a McLaren somou 31 pontos — graças ao P2 de Piastri no GP da Áustria. Assim, a inglesa está com 268 pontos, 23 atrás da Ferrari.

Tabela campeonato de pilotos

Tabela campeonato de construtores

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Red Bull Racing 355 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 291 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 268 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 - - - - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 196 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 - - - - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 58 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 30 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 19 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 9 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - -

