Lewis Hamilton espera que o rival pelo título de 2021 da Fórmula 1, Max Verstappen, consiga uma “vitória fácil” no GP da Itália de domingo, depois de herdar a pole do vencedor da corrida sprint, Valtteri Bottas.

Bottas e seu companheiro de equipe, Hamilton, fecharam a primeira fila para o início da corrida sprint, mas o britânico da Mercedes não fez uma boa largada e caiu para a quinta posição na primeira volta.

O finlandês dominou a prova de 18 voltas, garantindo os três pontos, mas não largará da pole no domingo por causa de uma penalidade por trocar sua unidade de potência.

Isso significa que Verstappen sairá da posição de honra, enquanto Hamilton vai largar em quarto atrás das McLarens de Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Hamilton sentiu que "perdeu muitos pontos" depois da sua péssima largada e antecipou que o holandês da Red Bull apenas aumentaria a liderança do campeonato na corrida de domingo em Monza.

"Você viu o ritmo do Red Bull", disse Hamilton.

"Não sei se ele foi mais rápido que o Valtteri, mas eles são muito rápidos e agora ele está na pole."

"Portanto, deve ser uma vitória fácil para ele. Eu só tenho que tentar passar por esses dois caras [McLarens] à frente."

A Red Bull havia minimizado suas chances de vencer em Monza, com a pista tradicionalmente adequada aos carros da Mercedes durante a era do híbrido V6.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 leads at the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A avaliação da equipe pareceu soar verdadeira na classificação na sexta-feira, já que Verstappen não conseguiu entrar na luta pela pole com a Mercedes, mas Hamilton acredita que a escuderia austríaca subestimou seu ritmo real durante o ano todo.

"Acho que eles têm mais ritmo do que você pensa durante todo o ano", disse o piloto da Mercedes.

"Eles trazem atualizações todas as semanas. Acho que pelo que me disseram, há apenas uma corrida em que eles não trouxeram uma atualização e estão constantemente adicionando desempenho ao carro."

Hamilton ficou dentro do alcance da zona de DRS de Norris na maior parte da corrida sprint, mas o piloto da McLaren se segurou apesar de temer que seus pneus macios não aguentassem os médios de Lewis.

"Nós subestimamos o quão bem eles se comportariam", disse Hamilton sobre os pneus macios.

"De qualquer forma, [eu] tenho que tentar descobrir como posso passar pelas McLarens amanhã e tentar limitar os danos", concluiu.

