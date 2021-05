F1: Hamilton comemora 100ª pole "como se fosse a primeira"

100 vezes Lewis Hamilton. Max Verstappen vinha dando as cartas no começo do sábado em Barcelona, mas o heptacampeão fez valer a sua experiência e qualidade no Q3 para entregar uma volta voadora para garantir sua 100ª pole na Fórmula 1.

Após a Mercedes dominar na sexta, Verstappen mostrou sua força no TL3 e nas primeiras partes da classificação, dando a entender que poderia terminar com a pole position, mas Hamilton, que teve um começo de sábado mais apagado, conseguiu acertar seu carro para o Q3, entregando a volta que lhe rendeu a marca centenária.

Na entrevista após a classificação, conduzida por Pedro de la Rosa, Hamilton disse que estava conformado com a terceira posição devido aos problemas do carro, mas que não desistiu de fazer ajustes até que tudo deu certo.

"Bem, a terceira posição parecia boa. Acho que fomos fortes o final de semana inteiro, e eu fiz algumas mudanças, tive uma certa ansiedade sobre essas mudanças que poderíamos fazer para a classificação".

"O objetivo sempre foi deixar o carro melhor, sabe, mas é meio que uma aposta, porque você também precisa manter a corrida na cabeça. De qualquer modo, fizemos as mudanças e, assim que saí, vi que estava errada".

"A decisão foi minha, mas foi muito difícil, por isso que estava para trás durante toda a classificação. Eu vinha fazendo pequenas alterações aqui e ali para tentar melhorar o ritmo, mas a primeira volta foi a melhor que fiz em toda a sessão, o que é ótimo".

"Tentei melhorar na volta seguinte, mas acho que fiquei um décimo e meio acima. Não consegui manter. Mas acredito que estávamos em 100%. No final, isso tudo se deu por conta dos homens e mulheres que estão na fábrica, sempre tentando aumentar o nível e sem desistir".

"O apoio que tenho, é um sonho para mim trabalhar com esse pessoal e a jornada que tivemos, é imensa. Quem imaginaria que, no final de 2012, quando decidi me unir a eles, chegaria a 100ª pole? Então, estou muito emocionado, muito grato. E estou tão feliz como se fosse minha primeira".

O heptacampeão falou um pouco mais sobre os ajustes que fez para atingir o tempo da pole no Q3

"Como eu disse, no ajuste que tinha, estava saindo de traseira, o carro estava preguiçoso, não fazia a curva como queria. Então estava esperando, esperando e esperando, fazendo pequenos ajustes, dentro do limite, para mudar o carro".

"Foi uma combinação de muitas coisas, buscando cada milésimo. Eu diria que foi minha volta mais limpa".

O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, está lançando o Desafio F1, o fantasy game que promete agitar a internet e distribuir muitos prêmios.

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e entrar na página do Fantasy, clicando aqui. Os vencedores serão conhecidos durante o programa PÓDIO MOTORSPORT, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

F1 AO VIVO: HAMILTON bate VERSTAPPEN e chega a 100 POLES e os DESTAQUES do grid do GP DA ESPANHA | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.