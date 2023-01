Carregar reprodutor de áudio

Certificado no 'hall' da fama da Fórmula 1 com inúmeros recordes e números extraordinários, Lewis Hamilton cada vez mais explora outras oportunidades que estão ligadas ao esporte, mas não necessariamente com o qual ele pratica. Depois de se tornar dono de uma equipe de futebol americano, o heptacampeão mundial planeja adquirir um time de futebol para continuar a sua 'missão' de diversificação nas lideranças do âmbito esportivo.

De acordo com o jornal britânico Mirror, Hamilton estaria disposto a investir uma quantia alta de dinheiro na compra da equipe inglesa Manchester United juntamente com Sir Jim Ratcliffe - o homem mais rico da Grã-Bretanha e o executivo-chefe de INEOS, uma das principais patrocinadoras da Mercedes.

A ideia seria o piloto repetir a 'movimentação' feita quando Ratcliffe criou um consórcio para compra do Chelsea, que contava com a participação do britânico, mas acabou não sendo bem sucedida. No ano passado, Lewis falou sobre sua relação com Jim e o negócio envolvendo o United.

"Ainda não recebi uma ligação dele perguntando se quero me envolver em [uma oferta pública de aquisição da United]."

O multicampeão de Fórmula 1 também vê os negócios como uma maneira de inclusão ao pregar uma maior participação de pessoas negras como donos de equipes grandes e importantes, vendo sua entrada neste mundo como uma espécie de pontapé inicial para que outros possam fazer o mesmo.

"Quero me envolver cada vez mais em equipes porque realmente acredito na propriedade negra - há uma falta disso nos esportes - e na equidade negra. Mais uma vez, há uma falta real disso."

Em agosto do ano passado, Lewis Hamilton se tornou sócio proprietário do time de futebol americano Denver Broncos que disputa a NFL - principal liga da modalidade. Na época, o britânico enfatizou que sua entrada na equipe era "uma oportunidade única na vida de impactar o esporte e servir como exemplo de valor para uma liderança mais diversificada em todos os esportes."

