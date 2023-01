Carregar reprodutor de áudio

Michael Andretti diz que a resistência da Fórmula 1 aos seus planos de entrar na categoria tem tudo a ver com 'ganância'.

O americano, que planeja ter sua marca com a General Motors/Cadillac para ingressar na F1 o mais rápido possível, encontrou pouco apoio entre os atuais concorrentes.

Enquanto o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, está ansioso para adicionar mais equipes ao grid e acredita que o envolvimento da GM será um impulso para o esporte, Andretti não encontrou o apoio que esperava entre os rivais em potencial.

Uma combinação de fatores, incluindo sua politicagem e críticas às equipes, questões sobre o verdadeiro envolvimento da GM em seus planos de motor e preocupações com um pagamento de 'diluição' para compensar os rivais por terem que compartilhar sua receita de direitos comerciais, tudo é entendido como fatores que causaram desconforto.

Mas falando com a Forbes, Andretti rebateu a atitude das equipes de F1.

Ele reconheceu que a questão era de pura 'ganância', pois sugeriu que não havia dúvida de qual era o principal fator motivador por trás da batalha política em andamento.

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport Photo by: Andreas Beil

“É tudo sobre dinheiro”, disse Andretti. “Primeiro, eles acham que vão perder um décimo de seu prêmio em dinheiro, mas também ficam muito gananciosos pensando que também levaremos todos os patrocinadores americanos.

“É tudo sobre ganância e olhar para si mesmos e não olhar para o que é melhor para o crescimento geral da categoria.”

Andretti enfrentou dificuldades no ano passado para obter apoio para seus planos iniciais de entrar na F1, o que foi feito sem o apoio de um grande fabricante.

Ele esperava que o envolvimento agora da GM ajudasse a mudar atitudes, mas disse que não estava chocado com os atuais times de F1 continuando insatisfeitos.

“Não estou surpreso”, acrescentou. “Na F1, os donos cuidam de si mesmos; não o que é melhor para a categoria. Essa é a diferença entre a posição do presidente Mohammed e a posição do dono da equipe. O presidente Mohammed está olhando para o futuro do esporte.

“Mohammed entende. Ele é um piloto e entende que a categoria precisa ter mais uma ou duas equipes. É um campeonato da FIA e detém a maioria das cartas para obter a manifestação de interesse.”

Andretti disse que, em vez de ficar desanimado com a negatividade da situação da F1, ele ficou animado com ela.

“Você tem que manter o foco em seu trabalho e não ouvir os pessimistas”, acrescentou. “Na verdade, eu uso os pessimistas como motivação. É sempre divertido calá-los.”

Andretti Cadillac logo Photo by: Andretti Autosport

Planejamento da Cadillac

Andretti e Cadillac ainda não se abriram sobre os detalhes de quais são seus planos de motor, apenas dizendo até agora que há um acordo com um fabricante atual.

No entanto, houve indícios de que a Cadillac planeja trazer sua própria tecnologia e know-how para o projeto, para ajudar a impulsionar a unidade de potência.

No entanto, as equipes rivais não estão convencidas e suspeitam que, com o congelamento do motor até 2025 e regulamentos rígidos sobre o envolvimento do fabricante a partir de 2026, o plano é que a Cadillac simplesmente rebatize as unidades dos clientes da Renault.

Andretti insiste, no entanto, que está convencido de que a Cadillac terá um papel técnico – e que as coisas podem mudar quando uma nova fórmula chegar para 2026.

Questionado sobre as sugestões de renomeação da Renault, ele disse: “É um boato – não é verdade – a Cadillac estará muito envolvida na fabricação do carro.

“Se entrarmos em 2025, ainda não haverá um novo motor, então teríamos que seguir uma fórmula que é usada agora.

“Mas em 2026, há várias coisas que podemos fazer com outro fabricante de motores. Não seria um motor com emblema, porque haveria propriedade intelectual da Cadillac nesse motor, de modo que não é um motor com emblema”.

Por que CLIMA PODE ESQUENTAR na Mercedes com Hamilton e Russell e como Wolff terá DESAFIO na F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music