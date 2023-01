Carregar reprodutor de áudio

A McLaren esperava ter um progresso sólido no primeiro ano da nova era da Fórmula 1. Porém, tudo foi por água abaixo de cara, com os problemas nos freios aparecendo na pré-temporada e no GP do Bahrein, que deixaram o time de Woking sofrendo em busca de ritmo.

E apesar de ter conseguido se recuperar, a equipe admite abertamente que o impacto dos problemas vistos no Sakhir atrapalharam o rendimento por meses. Ao analisar o desenvolvimento do carro, fica claro que o progresso da McLaren não foi tão rápido quanto o esperado porque os recursos estavam focados na solução deste caso.

Mesmo assim, vimos algumas performances encorajadoras pelo caminho.

Detalhe da asa dianteira da Mclaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

O bico e a montagem da asa dianteira do MCL36 colocaram o plano principal mais adiante em relação à ponta do bico, sendo arqueado para baixo na seção central (seta vermelha).

Entrada do túnel e 'asa babador' da McLaren MCL36 Photo by: McLaren

O layout inicial do assoalho do MCL36 tinha uma pequena parede lateral para a entrada do túnel, que foi descolada do lado do chassi (seta vermelha), criando um sulco central para que o fluxo de ar da linha central pudesse fazer seu caminho para a parte superior. Obviamente, isso reduziu a largura das entradas do túnel sob o assoalho, mas a McLaren claramente sentiu que essa nova abordagem poderia render frutos.

Comparação do freio dianteiro da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Tendo ditado o ritmo, por assim dizer, na primeira fase da pré-temporada, em Barcelona, a McLaren passou a sofrer assim que o carro foi para a pista no Bahrein.

Rapidamente ficou claro que a carenagem interna do freio a disco usado não era capaz de atender às temperaturas mais altas, precisando empregar uma correção temporária. A versão metálica da carenagem também permaneceu por várias corridas, enquanto o time buscava uma solução a longo prazo.

Comparação dos assoalhos da Ferrari F1-75 e McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

A solução usada pela McLaren na asa de borda também foi muito analisada em Barcelona, com alguns questionando sua legalidade, mesmo que estivesse dentro dos limites do regulamento. O apêndice alongado do assoalho em forma de L rapidamente foi copiado pela Ferrari, que viu os méritos desse design.

Assoalho da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

A borda do assoalho foi uma evolução constante de todas as equipes, com a McLaren estendendo sua asa de borda adiante, acrescentando ainda três hastes que modificavam a trajetória do fluxo de ar na seção adiantada em forma de pergaminho.

Comparação da aleta do freio traseiro da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

Uma pequena mudança foi feita na aleta inferior do duto de freio traseiro no GP da Austrália, com a equipe buscando otimizar a passagem do fluxo de ar.

Detalhe da traseira da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Para casar melhor com as características do circuito de Ímola, a equipe fez modificações à asa de viga.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mudanças foram feitas à carenagem da suspensão dianteira em Miami, com a equipe buscando otimizar a passagem do fluxo de ar. O uso da tinta flo-viz tinha como objetivo obter confirmação visual de que as mudanças haviam surtido o efeito esperado.

Detalhe do bargeboard da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Uma haste de metal também foi fixada na porção traseira do assoalho, logo à frente do pneu traseiro, para evitar flexões adversas.

Freios dianteiros da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

A mudança de longo prazo para os problemas da McLaren com o disco de freio dianteiro chegou no GP da Espanha, sendo parte do primeiro grande pacote de atualizações da temporada. A nova variante contava com uma carenagem muito maior e uma revisão da tubulação que alimentava a pinça, enquanto a entrada também foi alterada para facilitar as necessidades desse novo ajuste.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Esse pacote incluía ainda uma nova asa traseira de alto downforce, vista aqui com o DRS acionado, para que você note amortecedores de metal central e externo para evitar que a asa se fechasse demais no desligamento do DRS.

Detalhe lateral da Mclaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Outras mudanças incluem as cercas do assoalho, o perfil do sidepod e a carenagem de cobertura do motor, com a equipe buscando melhor o fluxo de ar sobre o carro.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Uma foto da traseira do MCL36 em ação mostra a asa traseira de alto downforce, além de mudanças feitas no difusor como parte do pacote de atualização.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

As asas dianteira e traseira foram reduzidas para Baku, para diminuir o downforce e o arrasto gerado ao redor da pista de alta velocidade.

Asa traseira da McLaren MCL36

Outra variante da asa traseira foi introduzida no GP do Canadá, vista aqui com a tinta flo-viz em uso para que a equipe pudesse verificar se a performance era a esperada.

Comparação das hastes do assoalho da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

A posição da haste metálica de fixação também foi alterada enquanto a equipe buscava melhoras com o modo como o assoalho flexionava.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Uma versão reduzida da asa traseira de Silverstone, onde você também pode notar que a tinta azul foi removida como forma de diminuir o peso do carro.

Detalhe da traseira da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

Uma versão revisada da borda da placa final da asa traseira e da abertura do duto de freio traseiro foram reveladas no GP da Áustria.

Comparação da McLaren MCL36

O maior pacote de atualização da temporada da McLaren veio no GP da França, quando a equipe trocou o conceito de sidepod por algo mais próximo do que víamos na Red Bull. O novo pacote (imagem inferior) trazia uma solução em forma de rampa, que desembocava na região em forma de garrafa, em vez de ir em direção à cobertura do motor.

Detalhe técnico da McLaren MCL36 Photo by: Luke Smith

A 'dieta da tinta' que o MCL36 passava foi colocada em outro patamar com essa atualização, já que a pintura não foi aplicada onde possível sem destruir a intenção da pintura do carro.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O novo sidepod e carenagem da cobertura do motor resultou ainda em um painel de resfriamento em forma de guelras à disposição da equipe.

Assoalho da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

A performance na parte inferior do assoalho é um fator crítico no novo regulamento, e fica claro que a McLaren gastou boa parte de seus recursos tentando melhorar essa área. Notem o já mencionado design da asa de borda [2] com as hastes de desvio de fluxo na parte dianteira da montagem [3].

Enquanto isso, a McLaren, assim como as demais, optou por uma seção de cauda de barco escalonada [1], em vez de uma totalmente cônica, buscando melhorar a consistência em diferentes perfis de altura do carro.

Detalhe da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

Uma imagem em close do painel de resfriamento adotado pela McLaren a partir da França.

McLaren MCL36 detail Photo by: Uncredited

Uma imagem em close da porção dianteira em forma de pergaminho da asa de borda, com um aumento no número de hastes de desvio de fluxo para cinco, enquanto seus contornos se tornaram mais pronunciados.

Detalhe da traseira da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

Um novo design de difusor e asa dianteira foram revelados na Bélgica, mesmo que nenhum deles tenham sido usados na corrida.

Asa traseira da McLaren MCL36 no GP da Bélgica Photo by: Giorgio Piola

Uma visão dianteira da asa traseira com a seção central da aleta superior sendo reduzida.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Como era de se esperar, a McLaren trouxe uma configuração de baixo downforce para Monza, visto aqui com a tinta flo-viz nos elementos superiores, na asa de viga e no difusor.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

Para obter o balanço do carro da dianteira para a traseira, os elementos da asa dianteira também foram relaxados e reduzidos para casar com o uso da asa traseira.

Detalhe do sidepod da McLaren Photo by: Giorgio Piola

A McLaren seguiu otimizando seu layout do sidepod, com outra atualização chegando no GP de Singapura, mais uma vez seguindo o esquema da Red Bull. O design totalmente aberto usado pela Red Bull não chegou a ser usado, mas este definitivamente seguiu essa direção.

Suspensão traseira da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Aletas extras foram colocadas no duto de freio traseiro para o GP do México, aumentando a carga local.

Suspensão traseira da McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Outro ângulo mostrando as aletas extras colocadas na saída do duto de freio traseiro.

Fendas de resfriamento da McLaren MCL36

Para ajudar com a temperatura e a altitude, a McLaren acrescentou aberturas de resfriamento mais centralizadas na base da cobertura do motor.

