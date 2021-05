Valtteri Bottas lamentou o "grande erro" da Mercedes que o fez abandonar o GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (23). A equipe não conseguiu trocar o pneu dianteiro direito no pit stop devido à um problema na porca da roda e o finlandês não voltou à pista.

O finlandês estava em segundo lugar e esperava disputar a vitória com Max Verstappen até o fim da prova, após o pole position Charles Leclerc não começar a corrida.

“Não sei o que aconteceu no pitstop, para ser honesto, ainda não sei se foi erro humano ou problema técnico”, disse Bottas. "Em todo caso, precisamos aprender com isso. É um erro imenso nosso e não deveria acontecer.”

O abandono do piloto não só o tirou do GP, como também fez a Mercedes perder a liderança do mundial de construtores para a Red Bull por um ponto.

“Acho que poderíamos ter lutado pela vitória”, acrescentou. "Eles foram muito rápidos, então teria sido difícil, mas pelo menos poderíamos ter conseguido um segundo lugar hoje e pontuado bem."

“Max foi veloz e acho que eles conseguiram fazer o pneu macio durar um pouco mais no primeiro stint. E uma vez que você coloca os duros, não há muito o que criar. Nunca saberemos se poderíamos tê-los desafiado ou não.”

Foi o segundo abandono de Bottas nas primeiras cinco corridas da temporada, o que o fez cair para o quarto lugar no campeonato de pilotos, atrás de Lando Norris.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume liderança em dia de pesadelo para HAMILTON | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.