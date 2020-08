Depois de ver o companheiro Valtteri Bottas liderar o primeiro treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1, o hexacampeão mundial Lewis Hamilton 'deu o troco' e foi o mais rápido da segunda sessão prática em Barcelona nesta sexta-feira.

O piloto britânico cravou a marca de 1min16s883 com a Mercedes e superou o parceiro finlandês por quase três décimos. Bottas, porém, foi o mais veloz do dia, tendo registrado o tempo de 1min16s785 no treino livre inaugural.

Quem completou o top-3 da segunda sessão espanhola foi o holandês Max Verstappen, que venceu o GP de 70 Anos com a Red Bull. O quarto colocado foi o australiano Daniel Ricciardo, piloto da Renault.

O quinto mais rápido foi Romain Grosjean, da Haas. O francês ficou à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Carlos Sainz, espanhol da McLaren, foi o sétimo, superando o mexicano Sergio Pérez, de volta à Racing Point.

O francês Esteban Ocon, da Renault, foi o nono. Quem completou os dez primeiros colocados foi o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Tetracampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel foi apenas o 12º com a Ferrari, à frente do tailandês Alex Albon, da Red Bull.

Resultados

F1 2020: Hamilton e Bottas dão show c/Mercedes na Espanha; veja destaques dos treinos no SEXTA-LIVRE

