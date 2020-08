F1: Wolff afirma que pode deixar chefia da Mercedes após 2020

Chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff ainda não tomou qualquer decisão sobre seu futuro cargo no time alemão, mas diz que as discussões com a fabricante germânica foram "positivas".

Wolff trabalha como chefe de equipe da Mercedes na F1 e comanda o automobilismo do time desde 2013, levando a escuderia a seis títulos consecutivos no Mundial de Pilotos e também entre os Construtores.

O contrato de Wolff com a Mercedes termina no final de 2020 e as negociações entre as duas partes sobre o futuro da parceria estão em andamento. Entende-se que Wolff está pensando sobre o cargo exato que ele terá no futuro, potencialmente subindo para uma posição mais sênior, de modo que a gestão diária da equipe passaria para outra pessoa. Assim, Wolff poderia reduzir sua participação em tantas corridas.

O dirigente austríaco explicou nesta sexta-feira que tem conversas regulares com o CEO da Mercedes, Ola Kallenius, sobre o futuro. De todo modo, ele garante que não vê nenhuma razão para não continuar a trabalhar com a marca alemã.

"Eu realmente gostei de muitos anos na F1 nessa função e as discussões que estamos tendo são muito boas. Estou feliz que meu relacionamento com Ola seja tão bom quanto é possível. Falamos quase todos os dias e há muitos fatores que me fazem querer ficar", afirmou Wolff.

"Por outro lado, tudo cobra um preço, e isso eu levo em consideração”, ponderou. "Mas do jeito que está não há razão para não continuar com a Mercedes e agora vamos descobrir em que função”.

Questionado sobre a possibilidade de não seguir como chefe da Mercedes, Wolff respondeu: “Isso se resume à discussão entre Ola e eu. Queremos fazer o melhor pela equipe e continuar a vê-la prosperar. Como disse antes, estou gostando muito da função e meu plano é continuar”.

“Gosto do que faço. Gosto principalmente porque adoro trabalhar com as pessoas que estão dentro da equipe. Não há lugar melhor para eu estar do que na sala de reuniões com os engenheiros, sentar na garagem e assistir o ótimo trabalho que está acontecendo ao redor. Gosto das batalhas que temos fora da pista. Gosto de me envolver com nossos patrocinadores e parceiros", seguiu.

“O que isso significa para o futuro é uma decisão que preciso tomar junto com minha esposa (Susie Wolff) e com Ola. Isso não significa que eu não estarei por perto como chefe de equipe ou não estarei por perto em outra função, mas estou pensando sobre tudo isso”.

Hexacampeão mundial de F1, Lewis Hamilton também ficará sem contrato no final do ano e disse que gostaria de ter clareza sobre o futuro de Wolff antes de tomar uma decisão sobre seus próprios planos. Wolff comentou o posicionamento do britânico.

"Fico lisonjeado que ele diga que depende do que eu farei, mas acho que ele não precisa de mim", disse o chefe de equipe. “Ele tem uma grande equipe que sempre vai apoiá-lo. Mas ainda não tomei a decisão. São discussões que estão em curso. São positivas e eu gosto delas”.

“Eu não quero te dar a impressão de que estou saindo. Estou num momento de reflexão, também em relação ao rumo da F1, com o que se passa em torno da pandemia, além de motivos pessoais que disse antes”.

“Susie [Wolff] está em uma boa posição comandando uma equipe de Fórmula E (Venturi) e isso significa que ela está longe muitas vezes. Já fui a várias corridas, além de 120 corridas de F1 nos últimos oito anos. Isso é algo em que estamos pensando”, completou Toto Wolff.

