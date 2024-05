A Fórmula 1 abriu na manhã desta sexta-feira as atividades para mais uma edição do GP de Mônaco, a 8ª etapa da temporada 2024. E em uma sessão confusa, com sol, mas chuva fraca em certos pontos, e uma bandeira vermelha, Lewis Hamilton foi o mais rápido, ficando apenas 29 milésimos de segundo à frente de Oscar Piastri.

George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz completaram o top 10, com Max Verstappen em 11º e Sergio Pérez em 12º.

Assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada a pista já ficou cheia, por dois motivos. Primeiro, a possibilidade de chuva durante a sessão. Segundo, a alta probabilidade de bandeira vermelha em Mônaco, o que limitaria o tempo de sessão de todos.

Nos 20 minutos iniciais, mesmo com uma leve garoa sendo registrada em algumas curvas, os pilotos apostaram nos pneus duros e médios. Neste momento, Leclerc liderava com 01min13s343, 0s375 à frente de Sainz. Tsunoda era o terceiro a 0s547, com Norris a 0s591 e Verstappen em quinto a 0s631.

Na sequência, os pneus macios foram dando as caras e, com isso, os tempos foram caindo. A 20 minutos do fim, Piastri liderava com 01min12s198, tendo Russell em segundo a 0s097. Ainda de médios, Leclerc era o terceiro a 0s199, com Hamilton em quarto a 0s200 e Alonso em quinto a 0s577, os dois de vermelhos. Verstappen era o 12º a 1s278.

Pouco depois, foi necessário acionar uma rápida bandeira vermelha. Zhou acertou a barreira de proteção na saída da Sainte Devote e acabou deixando um pedaço da asa dianteira após a primeira curva. A sessão foi retomada a 10min do fim, quando Hamilton liderava com 01min12s169, tendo Piastri, Russell, Norris e Leclerc no top 5.

No final, foi Lewis Hamilton quem ficou com a ponta com um tempo de 01min12s169, tendo Oscar Piastri em segundo a 0s029. George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz completaram o top 10, com Max Verstappen em 11º e Sergio Pérez em 12º.

A Fórmula 1 retorna à pista de Mônaco ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre. A sessão está marcada para 12h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

