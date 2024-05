F1: Ferrari usa Mônaco para seguir revoluções no SF-24; entenda

Após enfrentar as sete primeiras corridas de 2024 com uma única especificação traseira, a Ferrari decidiu diversificar suas configurações após a estreia do pacote de atualização aerodinâmica em Ímola. Em Mônaco, o perfil de downforce máximo entra em cena, mas mais tarde veremos duas outras versões.

Antes do segundo pacote de atualizações que chegará entre os GPs de Grã-Bretanha e Hungria, a Ferrari programou a estreia de nada menos que três asas traseiras que terão de 'casar' com o novo visual aerodinâmico apresentado em Ímola no último fim de semana da Fórmula 1 em Bolonha, na Itália.

A primeira solução, a de carga aerodinâmica máxima, foi levada para Mônaco para garantir o máximo de força descendente. A mudança tem valor quando se considera que, nas sete rodadas anteriores, o time de Maranello sempre alinhou a mesma versão de asa traseira. E agora vêm novas configurações...

A solução trazida para Monte Carlo é facilmente reconhecível pelo plano principal da asa traseira, mais longo e com um furo muito menos pronunciado do que o observado até Ímola, enquanto a aba móvel é menos profunda e ainda conta com um sistema de controle de DRS ligeiramente revisado. Os suportes laterais da aba móvel foram confirmados, permitindo uma redução no arrasto, seguindo uma linha de desenvolvimento que já havia sido realizada com sucesso por outras equipes.

