Nesta semana, o brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, voltou ao 'páreo' do mercado da Fórmula 1, sendo apontado como possível titular da Sauber para a temporada 2025 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Agora, um dos pilotos da Aston, Lance Stroll, fez uma indicação importante sobre seu futuro na elite global do esporte a motor. Em entrevistas à imprensa, incluindo o Motorsport.com, no 'dia de mídia' do GP de Mônaco, o canadense afirmou que deve ficar na escuderia britânica por mais um bom tempo.

"É incrível ver o quão longe chegamos como equipe nos últimos cinco anos. Acho que crescemos muito como equipe desde que estávamos na cor rosa. E temos um túnel de vento muito interessante que está sendo construído. Temos uma instalação incrível agora em Silverstone, para onde nos mudamos ano passado. Portanto, há muitas peças deste xadrez que estão realmente se juntando, além das pessoas talentosas que estão em Silverstone há muitos anos e aquelas novas que se juntaram ao projeto", iniciou.

"Então, definitivamente estou aqui para o futuro, é para onde minha cabeça está 'indo', com certeza. Estou comprometido com todo esse projeto. Passamos de uma equipe que tinha 350, 400 pessoas em 2018/19, e agora estamos passando o número de 1.000 pessoas. Parece muito diferente em Silverstone agora do que há 18 meses. Então, estou comprometido e animado por este projeto", disse Stroll. O outro titular da Aston, Fernando Alonso, da Espanha, recentemente assinou renovação multianual com o time.

Quanto a Drugovich, o suíço Blick reporta que a Sauber, que é da Suíça, monitora Felipe - que tem concorrentes. Confira as últimas notícias do mercado de pilotos no vídeo do Motorsport.com logo abaixo:

