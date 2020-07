Antes da classificação, os pilotos da Fórmula 1 tiveram uma última chance de ir à pista do Red Bull Ring para acertar os últimos detalhes. Na manhã deste sábado foi realizado o terceiro treino livre para o GP da Áustria, que terminou com mais uma exibição de forças da Mercedes e de Lewis Hamilton, que completou a trinca de lideranças dos treinos livres.

Na sexta-feira, a Mercedes sobrou na pista, fazendo dobradinha nas duas sessões de treino, com Hamilton liderando ambos. A estreia do Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED) foi um dos principais assuntos do dia, com o público podendo ver melhor o funcionamento do dispositivo, que permite o ajuste do ângulo dos pneus dianteiros com um movimento do volante.

Por outro lado, Red Bull e Ferrari tiveram sessões mais discretas, com Verstappen terminando em 3º no TL1 e em 8º no TL2, enquanto a Ferrari subiu de um 10º e 12º no TL1 para 4º e 9º na segunda sessão. Mas ambas as equipes ficaram bem atrás das Flechas de Prata, que agora correrão a temporada 2020 com uma nova pintura: preta.

O grande destaque entre os dois treinos de ontem foi o resultado das equipes do pelotão do meio. Racing Point, Renault e McLaren foram presenças constantes entre as primeiras posições, com Pérez terminando o TL2 em terceiro, o que mostra que essa briga deve ser uma das características marcantes da temporada.

Desde o fim das atividades de pista de ontem na Áustria, o foco das discussões foi o Sistema DED. A Red Bull formalizou um protesto contra o dispositivo perante a direção de prova, o que levou a uma audiência formal com a Mercedes.

No final, o equipamento foi declarado legal para esta temporada, deixando claro que a Mercedes pode utilizar sua inovação em 2020. Mas esse pode ter sido o objetivo da Red Bull o tempo todo.

Em entrevista na manhã deste sábado, o chefe da Red Bull, Christian Horner, deu indícios de que a equipe teria desenvolvido um DED próprio durante a paralisação e que estaria pronto para ser usado, inclusive neste final de semana.

O TL3 deste sábado foi precedido pela primeira corrida da temporada da Fórmula 3. A corrida, que começou com uma colisão já na primeira curva envolvendo os primeiros colocados, terminou com a vitória do australiano Oscar Piastri da equipe Prema. Largando na última fila em um grid de 30 carros, Igor Fraga e Enzo Fittipaldi conseguiram fazer uma boa recuperação ao longo da prova, de 40 minutos. Igor foi o 16º e Enzo o 18º.

A sessão, que é menor que as de sexta-feira, com apenas 60 minutos de duração, começou devagar. Entre os poucos carros que foram à pista nos primeiros minutos, a maioria fez apenas voltas de instalação. Apenas Carlos Sainz abriu volta rápida nesse primeiro momento, marcando 01min06s307.

Com 15 minutos de sessão, Sainz continuou sendo o único com voltas rápidas, conseguindo melhorar seu tempo em cerca de meio segundo após algumas tentativas, fazendo 01min05s885.

Esteban Ocon que, no final de junho, teve a chance de andar no Red Bull Ring em um dia de testes com a Renault, foi o segundo a ir para a pista. O francês chegou perto do tempo de Sainz, terminando apenas 26 décimos acima, com 01min05s911.

A primeira Mercedes na pista foi de Valtteri Bottas, que já na primeira volta assumiu a liderança com 01min05s448. Mas a troca na liderança foi rápida, com Vettel fazendo 01min05s159. Em sua primeira volta rápida, Hamilton foi apenas o quarto, terminando a mais de meio segundo do tempo do alemão, mas o britânico estava com o composto médio.

Com 40 minutos para o final, o grid resolveu ir à pista quase que de uma vez, com Sainz sendo o único piloto parado neste momento. Hamilton assumiu a liderança após sua segunda volta rápida, com 01min05s140, próximo do tempo de Vettel, com Leclerc em terceiro, Ricciardo em quarto e Bottas fechando o Top 5.

A sessão foi interrompida com cerca de 35 minutos para o final devido a uma batida de Nicholas Latifi com sua Williams na saída da Curva 1. O piloto perdeu o controle do carro, rodou e acabou parando na barreira de pneus.

Pouco antes, a Racing Point de Sergio Pérez havia deixado um pouco de óleo no local, mas não foi possível determinar se o canadense, que é o único novato da temporada 2020 da F1, acabou rodando devido ao óleo na pista. Vale lembrar que, na sexta, o carro do mexicano já havia passado por esse problema nas duas sessões de treino.

A batida de Latifi será o primeiro desafio para uma equipe sob o novo regulamento devido à pandemia. Como forma de seguir o distanciamento social, o número de pessoas trabalhando simultaneamente no carro foi limitado, o que significa que atividades de reparo devem levar mais tempo que o normal. Com o treino classificatório marcado para as 10h, horário de Brasília, duas horas e meia após o horário da batida, a Williams já começa a temporada com um desafio.

A sessão foi reiniciada cerca de 10 minutos depois, com 26 minutos para o fim do TL3. Parte dos carros foram à pista logo que a pista foi liberada. Hamilton estava entre os primeiros a ir para a pista, ainda com pneus médios, mas não conseguiu melhorar seu tempo logo de cara.

Com 20 minutos para o fim, as Ferraris vieram com tudo, assumindo a primeira fila. Leclerc foi para a ponta com 01min04s703 enquanto Vettel ficou em segundo, com 01min04s851, 0s148 atrás. Apesar de ter assumido a ponta, essa volta do monegasco ainda era 0s4 mais alta que o melhor tempo do final de semana, 01min04s304, feito por Lewis Hamilton no segundo treino livre da sexta.

De pneus macios, a Mercedes mostrou a que veio com 15 minutos para o fim do treino. Mesmo com setores ruins, tanto Hamilton quanto Bottas saltaram para a ponta. O hexacampeão assumiu a ponta com 01min04s130, a nova melhor volta do final de semana. Bottas ficou a 0s147. Em comparação ao tempo de Hamilton, Leclerc ficou 0s573 atrás, enquanto Vettel ficou ainda mais distante, 0s721.

Enquanto no TL2 da sexta nove carros andaram no mesmo segundo do líder Hamilton, a situação foi bastante diferente na manhã deste sábado. Com 10 minutos para o fim do treino, apenas seis estavam a menos de um segundo do britânico: Bottas, Leclerc, Vettel, Ocon e Ricciardo.

Com 01min04s413, Max Verstappen conseguiu chegar mais próximo das Mercedes que as Ferraris, assumindo a terceira posição na reta final do treino.

Nos minutos finais do treino, uma volta que representou uma boa notícia para a Williams, mesmo que temporária. George Russell conseguiu encaixar uma volta de 01min05s894, assumindo naquele momento a 13ª posição. Mesmo caindo na classificação logo em seguida, o tempo do britânico estava mais próximo de alguns rivais.

Com cinco minutos para o fim, quase todo mundo foi para a pista tentar fechar uma última volta rápida e garantir uma melhor posição na classificação. Com dois minutos para o fim, Bottas tentou fazer uma última volta rápida, mas errou e acabou escapando na Curva 1.

No final das contas, Lewis Hamilton manteve a ordem vista nos últimos treinos livres e terminou na frente, com um tempo de 01min04s130. A dobradinha da Mercedes foi completa com Bottas em segundo, e Verstappen, Pérez e Leclerc fechando o Top 5. Albon, Vettel, Stroll, Gasly e Norris completaram o Top 10.

O dia de atividades na pista do Red Bull Ring continua daqui a pouco com o treino classificatório, a partir das 10h. No Motorsport.com você acompanha tudo sobre a sessão, com o nosso Tempo Real e a cobertura do site. E já deixe anotado: terminando o treino classificatório, corre para o nosso canal do YouTube para a estreia do Q4. Nossa equipe vai comentar ao vivo tudo que acontecer na classificação e projetar a corrida deste domingo. Não perca!

SEXTA-LIVRE: Mercedes sobra e Racing Point mostra força; Red Bull começa atrás na Áustria

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna