Os comissários da FIA rejeitaram o protesto da Red Bull contra o sistema de direção de eixo duplo (DAS) da Mercedes, antes do GP da Áustria deste fim de semana.

A Mercedes estreou a inovadora solução durante os testes de pré-temporada, permitindo que os pilotos Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ajustassem o ângulo da direção do carro de dentro do cockpit, usando o volante.

Muitos dos rivais da Mercedes questionaram a legalidade do sistema, que já foi proibido para temporada de 2021.

A Red Bull planejava protestar no GP da Austrália, antes do cancelamento da corrida, e sugeriu na semana passada que a controvérsia poderia emergir novamente na Áustria.

Depois que a Mercedes usou o DAS em seus dois carros nos treinos no Red Bull Ring nesta sexta-feira, a Red Bull apresentou formalmente um protesto aos comissários sob dois artigos do regulamento técnico.

À 0:31 da Áustria, os comissários emitiram uma declaração confirmando que haviam rejeitado o protesto da Red Bull.

"Os Comissários consideram que o DAS é uma parte legítima do sistema de direção e, portanto, satisfazem os regulamentos relevantes sobre suspensão ou influência aerodinâmica", concluiu o relatório.

“Na opinião dos Comissários, o sistema DAS faz parte física e funcional do sistema de direção.”

"Como tal, ele se beneficia das exceções implícitas a certos regulamentos de suspensão aplicáveis ​​à direção."

