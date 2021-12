Lewis Hamilton repetiu a dose do primeiro treino livre para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 e foi o mais rápido do TL2 desta sexta-feira (3), com seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas e o forte Pierre Gasly da AlphaTauri fechando o top 3. Max Verstappen ficou em quarto.

O resultado segue o esperado para o evento: vantagem da dupla da montadora alemã no circuito de Jeddah, que tem uma velocidade média de cerca de 248 km/h e, com isso, favorece os motores da escuderia. No fim do dia, Charles Leclerc bateu na Curva 1, o que encerrou a segunda sessão mais cedo.

O treino

Os carros foram à pista e, diferentemente do TL1, dessa vez as Mercedes não demoraram a sair, com a dupla Hamilton e Bottas fora dos boxes logo nos momentos iniciais. Dessa vez, mais carros testaram os pneus médios.

Verstappen liderou os primeiros dez minutos ao anotar 1:29.706, superando a marca do heptacampeão no primeiro treino livre, com Carlos Sainz calçando compostos duros em terceiro e Leclerc na segunda colocação.

Alguns pilotos tiveram as voltas de abertura atrapalhadas pela saída apertada dos boxes, mas nenhum incidente mais sério interrompeu a sessão até os momentos iniciais.

Não demorou muito para a Mercedes assumir a primeira e a segunda colocação, com Hamilton e Bottas na 'dobradinha' e Verstappen em terceiro antes dos 20 minutos de sessão. Pouco depois, Yuki Tsunoda pulou para a quarta colocação, repetindo o bom desempenho da AlphaTauri no TL1, que conquistou a mesma posição com Gasly.

Era esperado que os tempos baixassem para a casa de 1:28 com facilidade. No entanto, a pista apresentava muito trânsito e, com isso, os potenciais primeiros colocados tiveram voltas atrapalhadas por algum adversário lento em um ponto cego.

De pneus macios, Verstappen reclamou de saídas de dianteira de seu carro e lentidão para aquecer os compostos. Os médios e os duros rendiam mais, como foi o caso do próprio holandês no TL1, que ficou apenas a dois décimos de Hamilton, com este calçando os vermelhos.

Perto dos 20 minutos finais, Gasly melhorou sua marca e saltou para a terceira colocação, atrás da dupla da Mercedes e a apenas 81 milésimos do heptacampeão.

A partir disso, os pilotos começaram a fazer suas simulações de corrida, com uma média de quatro segundos a mais nos tempos com combustível cheio em relação às voltas rápidas. O treino fechava com Hamilton na primeira colocação, Bottas em segundo e Gasly em terceiro, até Leclerc bater forte na saída da Curva 1 após perder a traseira.

Felizmente, o monegasco saiu andando do carro e não teve ferimentos mais sérios, o que não pode ser dito para sua Ferrari, que ficou destruída com o acidente. A sessão encerrou em seguida.

A F1 retoma os trabalhos do GP da Arábia Saudita neste sábado (4), com o terceiro treino livre (transmitido pela BandSports na TV fechada) às 11h e a classificação às 14h (com cobertura adicional da Band).

Resultados completos em instantes.

