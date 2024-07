Heptacampeão mundial da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, fez uma crítica a Max Verstappen ao sugerir que o holandês deveria reconsiderar seu comportamento após reclamar com sua equipe Red Bull durante o GP da Hungria.

Verstappen está começando a mostrar algumas 'rachaduras' em sua relação com o time taurino após ser pressionado na F1 pela primeira vez desde que assumiu a coroa de Hamilton em 2021 em circunstâncias controversas.

Max, que terminou em quinto na Hungria, 'atacou' repetidamente seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, com mensagens agressivas durante a corrida. O atual tricampeão tem ficado cada vez mais frustrado à medida que a temporada avançava e isso coincide com as vitórias de Mercedes, que triunfou com Hamilton em Silverstone e com seu companheiro e compatriota George Russell na Áustria, e da McLaren, que já alcançou a glória com o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri.

Verstappen, porém, se recusou a assumir a responsabilidade por suas ações quando chegou a Spa-Francorchamps para o GP da Bélgica neste fim de semana. Quando questionado sobre suas trocas de rádio e a linguagem que usou, o piloto holandês disse: "Sabe, pessoas que não gostam da minha linguagem não precisam ouvi-la. Abaixe o volume. Sou muito motivado pelo sucesso. Acho que já provei isso". Ele também disse, ainda na Hungria, que os críticos podem "se f****".

No entanto, quando Lewis foi questionado sobre como ele achava que Verstappen deveria lidar com o desempenho recente da Red Bull, ele deu uma resposta 'reveladora'. Hamilton disse: "Você tem que ser um líder de equipe, um membro da equipe. Talvez não tanto um líder de equipe, mas mais ainda, lembre-se sempre de que você é um companheiro de equipe de muitas pessoas e tem que agir como um campeão mundial."

Quando pressionado a responder sobre o que agir como um campeão implica, o heptacampeão da categoria riu e acrescentou: "Essa é uma boa pergunta... Não [se comportar] como no último fim de semana!".

Hamilton e Verstappen colidiram várias vezes durante a turbulenta temporada 2021 e fizeram contato novamente durante a corrida na Hungria no último fim de semana. Ambos evitaram uma penalidade e prometeram discutir o incidente em particular. No entanto, Hamilton diz que a conversa não aconteceu.

"Não conversamos. Fomos aos comissários e pronto. Não sei se falaremos, se houver tempo. Talvez conversemos no desfile [de pilotos] este fim de semana. Não senti que há necessariamente necessidade mas pode ter algo que ele queira dizer. Mas não tivemos tempo para isso", completou o piloto inglês.

