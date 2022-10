F1: Hamilton não vai 'se punir' por erro no GP de Singapura

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton tinha grandes chances de brigar pela vitória no GP de Singapura de Fórmula 1, mas um erro enquanto batalhava contra Carlos Sainz fez com que o piloto quebrasse uma asa, precisasse ir até os boxes para repara-la e, por conta disso, teve toda sua prova prejudicada.

No momento da disputa, Hamilton deslizou em frente e entrou na barreira de pneus enquanto perseguia o piloto da Ferrari. O britânico conseguiu voltar para pista, mas sua asa dianteira foi danificada e ele foi forçado a trocar.

Ele foi capaz de combinar a parada para reparto com uma mudança para pneus secos, mas todo o episódio lhe custou muito tempo e o derrubou do quarto para o nono lugar - posição na qual finalizou a corrida.

"Eu sabia que estava tudo acabado desde então", disse Hamilton quando questionado pelo Motorsport.com sobre o erro. "Mas essas coisas acontecem. Quer dizer, eu não vou me punir por um erro.

"Acho que foram condições muito complicadas, eu diria para todos, e acho que nosso carro, sejam quais forem os problemas que temos com este carro, é ampliado na chuva quando está molhado. Um carro muito, muito difícil de pilotar na chuva."

Questionado se, como Max Verstappen, ele perdeu o controle quando o carro atingiu o fundo do poço, ele disse: "Eu realmente não sei. Vou verificar os dados. Eu não quero culpar isso, mas o carro estava afundando muito e obviamente tinha o travamento. Então eu não sei de onde veio o travamento."

Hamilton inicialmente pensou que tinha escapado sem danos nas asas. “Nas primeiras curvas, parecia normal, e então, eventualmente, as faíscas começaram a aparecer e acho que acabou falhando”.

A corrida de Hamilton começou a dar errado no início, quando ele perdeu para Sainz na primeira curva. Ele disse no rádio que foi empurrado, mas insistiu que não estava tentando punir o espanhol.

"Está tudo bem", disse ele. "Corridas. A única razão pela qual eu mencionei isso é porque eu não queria que ninguém pensasse que eu saí da pista, porque há um poste de amarração na extrema direita, mas eu fui forçado a largar, então essa foi a única razão."

A mudança de Sainz significou que Hamilton ficou preso atrás do piloto da Ferrari e ele ficou frustrado ao perder contato com os líderes Sergio Pérez e Charles Leclerc.

"Sim, esse tipo de começo difícil e, obviamente, ficar preso atrás de Carlos. Não sei por que ele foi tão lento. Mas obviamente não [fui] rápido o suficiente para passar por ele nessas condições e depois ficar atrás dele.

"Acho que poderia fazer tempos semelhantes aos dos caras à frente, mas porque estava preso atrás dele, não pude. Acho que se eu fosse o terceiro, teria continuado com os caras à frente."

Hamilton também explicou uma mensagem à equipe no início da corrida, quando disse "eu te falei sobre esses pneus" e reclamou da falta de aderência.

"Fiz voltas ao grid no [inter] limpo e coloquei o novo [inter] e foi terrível. Foram várias voltas para as temperaturas subirem. E não podemos disparar nossos pneus tão rápido quanto o outros por algum motivo. Tanto no molhado quanto no slick. Então, não entendemos realmente o porquê. Mas talvez haja algo acontecendo lá em termos de temperaturas, porque a longo prazo no seco temos boa longevidade."

Questionado se viu algum aspecto positivo do fim de semana, ele disse: "O carro teve seus momentos neste fim de semana, com certeza, onde não foi tão ruim, eu acho. É um pouco errático com este carro."

