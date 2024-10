F1: Hamilton pilotará McLaren em homenagem a Senna em Interlagos

Desde que foi anunciado que um piloto misterioso pilotará a McLaren MP4/5B de Ayrton Senna em um tributo ao piloto brasileiro de Fórmula 1 que morreu há 30 anos, muitos fãs da categoria ficaram esperançosos sobre os possíveis nomes que poderiam receber essa missão no GP do Brasil.

Agora, como foi adiantado pela Band, o competidor escolhido para esse momento tão especial foi ninguém menos, ninguém mais que Lewis Hamiton.

O britânico, que é cidadão brasileiro honorário desde 2022, foi escolhido para ser o representante da ação chamada "Senna Sempre", marcada para as 17h do sábado (2). Antes do evento na pista de Interlagos, o carro será exposto na Avenida Faria Lima.

Hamilton já guiou a McLaren de 1988 do tricampeão brasileiro, enquanto ainda era piloto da equipe britânica. Em 2017, ele também se emocionou ao ganhar um capacete do ídolo ao se igualar a Senna no número de poles no GP do Canadá.

Importante lembrar que o nome de Sebastian Vettel também foi relacionado à homenagem, no entanto, o alemão já participou de um evento com o mesmo intuito em Imola.

O ex-piloto da F1 guiou a McLaren de 1993, o qual é proprietário e balançou as bandeiras do Brasil e Áustria, fazendo um claro tributo a Senna e Roland Ratzemberger, que também morreu no fim de semana trágico de 1994.

