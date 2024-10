Após uma passagem difícil pelo México, o chefe da Red Bull, Christian Horner, insistiu que o maior desafio para a equipe no GP de São Paulo de Fórmula 1 deste fim de semana será igualar o ritmo da McLaren no fim dos stints.

Lando Norris e Oscar Piastri vem constantemente superando seus rivais em termos de duração dos pneus nos stints ao longo dos últimos meses, conseguindo preservar seus pneus antes de partirem para o ataque no fim das corridas.

Isso apareceu novamente no México, com Norris conseguindo superar Charles Leclerc e a Ferrari nas voltas finais, garantindo um resultado que o ajudou a reduzir a liderança de Max Verstappen no Mundial de Pilotos. Já o holandês reclamou de seus pneus nos stints com compostos médios e duros, com a falta de aderência sendo citada como fator que o impediu de se recuperar após os 20s de punições.

Quando sugerido a ele que o ritmo de corrida estava deficiente em comparação ao ritmo de classificação que levou Verstappen ao segundo lugar no grid, Horner respondeu: "Acho que essa é a maior lição que podemos tirar daqui. Ainda mais no pneu duro, não tínhamos o mesmo ritmo. Max não tinha aderência, não sentíamos que era possível trocar os pneus".

"Então o maior desafio para os próximos quatro dias é entender o que causou isso. Obviamente, o Brasil representa um desafio muito diferente em comparação a esse aqui, mas é um padrão que, particularmente no fim dos stints, a McLaren se mostra muito forte - particularmente no fim dos GPs".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A vitória de Carlos Sainz e o terceiro lugar de Leclerc, após a dobradinha de Austin, somada ao ritmo ruim de Sergio Pérez, fizeram com que a Red Bull perdesse a vice-liderança do Mundial de Construtores para a Ferrari.

Questionado sobre como ele via a batalha pelo título de construtores, Horner admitiu: "Acho que será muito difícil. Nunca desistimos. Vamos dar o nosso melhor. Obviamente, precisamos de ambos os carros pontuando. A Ferrari novamente pontuou bem aqui e, em termos do Mundial, certamente estamos atrás".

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!