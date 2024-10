Neste fim de semana a Fórmula 1 aterrissa no Brasil para o GP de São Paulo. O evento, que é um dos mais aguardados do ano, ocorre no tradicional Autódromo de Interlagos e promete entregar muita emoção aos fãs, com a disputa do campeonato de pilotos e construtores ainda em jogo.

Com a vitória de Carlos Sainz no GP do México, a disputa pelo título de pilotos entre Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc, hoje liderada pelo piloto da Red Bull, segue em aberto. Ao todo, 47 pontos separam o holandês do britânico, enquanto o gap entre o representante da McLaren para o monegasco é de apenas 18 tentos.

A decisão não será em São Paulo: isso porque, para Verstappen se consagrar campeão em terras brasileiras, ele precisaria praticamente dobrar sua vantagem para 86 pontos e, mesmo levando todos os tentos possíveis nesta etapa e Norris nenhum, ainda não será suficiente.

Contudo, a tabela ainda pode ser significativamente alterada, pois se Leclerc pontuar substancialmente mais que Norris no fim de semana, ele sobe para o segundo lugar. Vale lembrar que no Brasil, o fim de semana conta com a corrida sprint, sempre aclamada pelo público de Interlagos.

No campeonato de construtores, a Red Bull tenta 'estancar a sangria' das últimas etapas, quando viu a McLaren disparar na liderança e ainda perdeu o segundo posto para a Ferrari -- no momento, o time de Woking está na ponta com 566 pontos, contra 537 da Scuderia e 512 dos taurinos, faltando 4 etapas no ano.

“A F1 não promove apenas o engajamento dos fãs, mas também reflete a atenção das marcas às demandas e expectativas do público. Com grandes atrações, o GP de São Paulo será sinônimo de alta qualidade, tanto dentro quanto fora das pistas. É um evento que fortalece ainda mais a conexão entre a comunidade de fãs e o emocionante mundo das corridas”, comenta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap.

