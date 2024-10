Algumas equipes estão 'guardando o jogo' para a próxima sequência tripla de corridas da Fórmula 1 - Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. No entanto, a Mercedes não conseguirá fazer parte dos times que trarão atualizações para terminar a temporada.

Desde o fim da pausa de agosto, a equipe sofreu algumas quedas inesperadas, incluindo o acidente de Andrea Kimi Antonelli em Monza, durante o treino livre, e as duas batidas de George Russell em Austin e no México.

Como todo reparo requer muito dinheiro, especialmente depois que Russell danificou um chassi no fim de semana na Cidade do México, a Mercedes enfrenta restrições de limite de gastos e isso significa que não há mais orçamento para atualizações.

Ao comentar a situação, Toto Wolff, chefe da equipe britânica, disse que é eles estão vivendo uma situação "complicada".

"Esses três acidentes nos deixaram com o pé atrás, e certamente o que aconteceu [na sexta-feira no México] foi enorme. Tivemos que optar por um chassi completamente novo, e isso é um grande impacto no limite de custos".

"Provavelmente teremos que reduzir o que colocamos no carro. Portanto, teremos dois pacotes de atualização no Brasil, dois pisos, mas é basicamente isso. Não há mais nada que possa vir".

"Temos certas limitações em relação às peças e precisamos ser criativos na maneira de gerenciá-las".

"E certamente há um impacto em quantas peças de desenvolvimento podemos colocar no carro: porque a resposta é zero".

Apesar do teto orçamentário e a chance de terem mais dores de cabeça, Wolff disse que não foi considerada a possibilidade de impedir que Lewis Hamilton e Russell disputassem por posições no México, mesmo com risco de um novo acidente.

"Eles são tão bons e tão experientes que permitimos a corrida", explicou. "Não houve um momento em que eu pensasse que a situação estava ficando um pouco complicada".

"Acho que fizemos a ligação para George no final, quando ficou claro que Lewis era o carro mais rápido, para talvez [dizer a ele] que uma defesa na reta era uma manobra um pouco tardia. Mas não tenho nenhuma dúvida sobre os dois".

Pacotes divididos

Embora a Mercedes tenha dois novos pisos disponíveis no Brasil, com a versão de Austin reparada por Russell já pronta, Wolff acha que a equipe ainda pode dividir os pacotes entre seus carros.

Perguntado sobre qual era o plano para o GP do Brasil, o chefe da equipe defende que está "de cabeça aberta" para ouvir as opiniões de seus pilotos e tentar maximizar os pontos para continuar na disputa pelo título de construtores.

"Se eu tiver certeza de que George vai optar pelo novo, Lewis pode querer voltar a usar o antigo agora no Brasil. Certamente conversaremos com ele e veremos qual é a sua preferência".

A possibilidade de Hamilton voltar para a versão antiga vem com a Mercedes ainda tendo dúvidas sobre se o novo pacote introduziu ou não algum desequilíbrio aerodinâmico que esteja provocando incidentes.

"Pode haver alguma coisa no pacote de atualização aerodinâmica que cause algo que não entendemos, porque tivemos dois grandes acidentes na mesma curva em Austin. Mas também tivemos um acidente com o carro antigo".

"Esses carros estão tão no fio da navalha que será um experimento interessante no Brasil, para ver se há uma instabilidade em alta velocidade ou um fator de baixa velocidade. Acho que não podemos simplesmente extrapolar que um é melhor do que o outro".

