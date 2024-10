A Sauber contratou o ex-chefe de estratégia e diretor esportivo da Ferrari, Ignacio Rueda, como parte de suas últimas mudanças de gestão para a Fórmula 1.

O espanhol assumirá a função de diretor esportivo do antigo chefe da Sauber, Beat Zehnder, que foi transferido para uma nova posição de diretor de programas e operação em 2025.

Zehnder, uma parte sempre presente da Sauber desde que entrou no grid da F1, fará parte de "uma função de supervisão para garantir a melhor transição possível conforme a equipe cresce em suas novas estruturas", de acordo com uma declaração da equipe, enquanto o time suíço se prepara para se transformar em sua versão Audi em 2026.

Rueda, que trabalhou com o novo chefe da Sauber, Mattia Binotto, na Ferrari, ocupou a mesma função na Scuderia entre 2021-23 antes de deixar a equipe. O espanhol subiu na hierarquia tanto na Jordan quanto na Renault/Lotus antes de ingressar na Ferrari.

Enquanto isso, Giampaolo Dall'Ara retorna à Sauber após deixar a equipe no início de 2016 e foi nomeado para uma função recém-criada de chefe de engenharia de corrida. O italiano supervisionará o departamento de engenharia de corrida tanto na base de Hinwil quanto na pista, abaixo de Binotto, a fim de "otimizar o alinhamento em todos os assuntos relacionados ao desempenho do carro".

Giampaolo Dall'Ara, head of track engineering, Sauber F1 Team

Dall'Ara entrou na Sauber em 2000 e se tornou chefe de engenharia na equipe suíça entre 2009 e 2015, antes de sair para trabalhar no DTM e administrar sua própria empresa de consultoria desde 2016.

As últimas contratações seguem uma reformulação da gestão na Sauber no verão, com o ex-chefe da Ferrari Binotto instalado como diretor de operações e diretor técnico, enquanto o CEO Andreas Seidl e o presidente Oliver Hoffmann deixaram a equipe.

Jonathan Wheatley também se juntará como novo chefe de equipe no meio da temporada de 2025, tendo sido contratado da Red Bull no verão europeu.

A Sauber também contratou Stefan Strahnz da Mercedes para o novo cargo de diretor de programa.

"Essas mudanças de liderança infundem confiança renovada na equipe, pois fortalecem a organização enquanto ela se prepara para desafios e oportunidades futuras, com um futuro brilhante como uma equipe de fábrica pela frente", concluiu a declaração da Sauber.

A Sauber está atualmente enfrentando uma temporada ruim, ficando na parte inferior do campeonato mundial de construtores, não tendo conseguido marcar um único ponto até agora nesta campanha.

A equipe suíça ainda não anunciou quem pilotará ao lado de Nico Hulkenberg a partir de 2025, tendo perdido o alvo principal Carlos Sainz, que optou por se juntar à Williams. O brasileiro Gabriel Bortoleto é um dos nomes que estão sendo considerados.

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

