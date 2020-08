Depois de uma vitória insana, que tinha tudo para ser mais um passeio, Lewis Hamilton quebrou um jejum incômodo neste domingo após o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1: depois de mais de dois anos, ele venceu novamente a votação do Piloto do Dia.

Criado pela F1 em 2016, o Piloto do Dia é uma votação popular onde os fãs escolhem quem se destacou no grid em um GP. E, apesar de um domínio do britânico nos últimos anos, ele estava a mais de dois anos sem vencer, desde o GP da Alemanha de 2018.

Na ocasião, Hamilton venceu após largar em 14º, em uma performance memorável do então tetracampeão. Desde então, a votação tem sido dominada pelo holandês Max Verstappen.

Na votação deste domingo, Hamilton superou Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz e Alex Albon, que completaram o Top 5 na pesquisa popular.

Veja quem mais levou o prêmio de Piloto do Dia

Galeria Lista Max Verstappen: 25 1 / 6 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel: 16 2 / 6 Foto de: Ferrari Daniel Ricciardo: 7 3 / 6 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton: 7 4 / 6 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Charles Leclerc: 5 5 / 6 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas: 5 6 / 6 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

