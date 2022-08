Carregar reprodutor de áudio

O dia de mídia da Fórmula 1 antes do GP da Hungria não teve outro assunto que não o anúncio da aposentadoria de Sebastian Vettel da categoria após o término da temporada atual. Um dos pilotos que mais elogiaram o alemão foi Lewis Hamilton.

O piloto da Mercedes admitiu que ainda não havia processado muito bem as ideias sobre a novidade, já que soube pela imprensa, mas não cansou de elogiar a postura do rival da Aston Martin.

“Sim, 100%”, disse Hamilton quando perguntado se ele se lembraria mais de Vettel como pessoa do que como piloto. “Obviamente, não tive muito tempo para pensar. Recebemos a notícia esta manhã. Eu meio que sabia que estava chegando a hora, já que havia indícios.

“E eu diria que meu primeiro sentimento é que é triste ver que ele está parando. E então não tive muito tempo para pensar em toda a jornada que passamos juntos. Mas quando eu falo sobre a jornada que eu senti que experimentei neste esporte, e muitas vezes sentindo que tem sido relativamente solitário, eu diria que ele é uma das poucas pessoas que fez com que não se sentisse solitário. Ele ficou ao meu lado em muitas coisas.”

“Eu sempre me lembro de 2007, a coletiva de imprensa em Magny Cours, e ele sendo muito, muito franco no briefing dos pilotos. E eu soube então que ele seria uma figura poderosa no esporte. Mas então vendo seu sucesso e vendo que ele coloca os outros antes de si mesmo e ele tem sido muito corajoso em falar e defender o que acredita.”

Hamilton também disse que o esporte precisaria de mais pessoas como Vettel.

“Falamos sobre lendas em nosso esporte. Eu realmente não amo esse nome, ou esse título, para ser honesto. Acho que ele é uma das melhores pessoas que vimos no esporte. E precisamos de mais pessoas como ele. Estou triste porque terei perdido um aliado dentro do esporte atual no grid. Mas eu sei que lá fora, ele estará fazendo grandes coisas. E espero que continuemos sempre amigos. Espero que haja outras coisas que possamos fazer juntos lá fora.”

Hamilton também falou como relacionamento com Vettel mudou com o passar dos anos, à medida em que ambos envelheceram.

“Ele é incrivelmente rápido. Ele é muito, muito inteligente. Um engenheiro muito bom, eu acho. Muito, muito preciso na pista. Ele é um grande competidor, no geral. Muito justo, mas também muito forte, firme na pista. Ele nunca foi alguém para culpar outras pessoas por erros, ele sempre levantava a mão e dizia que a culpa era dele, o que eu sempre achei honroso. Bem, acho que naturalmente quando você está focado em ganhar campeonatos e outras coisas, quando éramos mais jovens, não tínhamos tempo para parar e falar sobre o que fazemos em nossas vidas pessoais ou coisas com as quais nos importamos.

“Com o tempo, começamos a nos ver, dando esses passos corajosos e defendendo coisas em que acreditamos e conseguimos apoiar um ao outro. Ele tem me apoiado muito. Acho que também o apoiei e percebi que temos muito mais em comum do que apenas a paixão de pilotar. Foi realmente ele que realmente saiu para a luz desconfortável e tentou fazer algo com a plataforma que temos. E acho que é por isso que ele é muito diferente de qualquer um dos outros pilotos que estiveram aqui. Passado e presente.”

