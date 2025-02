Heptacampeão mundial da Fórmula 1 e novo contratado da Ferrari na categoria máxima do automobilismo, o inglês Lewis Hamilton, de 40 anos, rebateu uma 'indireta' de seu ex-chefe Toto Wolff, comandante da equipe Mercedes, pela qual o piloto correu de 2013 a 2024 na elite do esporte a motor.

O cartola austríaco recentemente publicou o livro ‘Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane’, focado nos bastidores das Flechas de Prata, e abordou a saída do piloto britânico da escuderia anglo-germânica, alertando para um “prazo de validade” do competidor.

“Há uma razão pela qual assinamos um contrato de apenas um ano com a opção de mais um. Estamos em um esporte onde a agudeza cognitiva é extremamente importante, e acredito que cada um tem um prazo de validade. Então, preciso olhar para a próxima geração”, afirmou Wolff, chefe e CEO do time.

Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team, chega à pista Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton, que foi destaque na mais recente edição da renomada revista Time, reagiu: “Não me compare com ninguém. Sou o primeiro e único piloto negro neste esporte. Sou diferente. Passei por muitas coisas e tive minha própria jornada".

“Você não pode me comparar com outra pessoa de 40 anos, agora ou antes, na história da F1. Porque ninguém é como eu. Sou faminto, guiado, não tenho esposa ou filhos. Estou focado em apenas uma coisa, que é vencer. É minha prioridade”, seguiu o novo contratado da Ferrari.

“Sempre recebi negatividade. Nunca, jamais respondo a nenhum dos homens brancos e velhos que comentam sobre minha carreira e o que acham que eu deveria fazer. Como você aparece, se apresenta, atua, lentamente dissipa isso”, disse Lewis, apesar de ter reiterado que não se incomodou com Wolff.

