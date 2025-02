Lewis Hamilton acredita que está "criando laços lentamente" com sua Ferrari, depois de dar um total de 115 voltas em seu novo monoposto nos testes da pré-temporada de 2025 da Fórmula 1.

Hamilton teve seus primeiros dias na equipe italiana em janeiro e não escondeu as dificuldades que teve com sua Mercedes na última temporada.

O heptacampeão estava participando dos testes de pré-temporada no Bahrein, onde disse que está se familiarizando com o SF-25.

"É um pouco cedo para dizer, mas estou gostando muito do carro. Estamos nos entrosando aos poucos", disse Hamilton. "Ontem foi um dia mais ou menos. Não foi ruim. Mas ontem cumprimos todo o nosso plano de corrida".

"Estamos testando uma série de coisas. Por isso, não estou fazendo mudanças na configuração nem direcionando para onde quero que o carro vá. Estamos apenas seguindo o protocolo".

"Hoje, explorei um pouco mais a interação com meu engenheiro. Até agora, estou gostando muito de pilotar este carro".

Lewis Hamilton, Ferrari SF-25 Foto de: Ferrari

Hamilton passou 12 temporadas com a Mercedes e diz que está demorando para se adaptar a pilotar um carro de F1 da Ferrari pela primeira vez em sua carreira e, como resultado, está trabalhando com diferentes opções de configuração.

Ele acrescentou: "No momento, ainda há espaço para explorar mais, e eu estou apenas, pouco a pouco, tentando fazer um pouco mais a cada vez".

"Todas as configurações são muito diferentes. Até mesmo a inclinação do freio e todos esses tipos de coisas são muito diferentes das que eu tinha no lugar anterior".

"Não se trata necessariamente de desaprender o que eu fazia antes, mas de reaprender essa nova maneira de trabalhar e de como o carro gosta de ser pilotado".

"Ele gosta de ser pilotado de forma diferente. E é uma jornada muito divertida aprender isso. Mas, no momento, parece que estamos sentindo o carro debaixo de mim".

"Sinto que o carro está respondendo aos meus comandos. Hoje foi um dia positivo, e estou dando esses passos graduais com a configuração. Ainda há mais trabalho a fazer".

Hamilton parece revigorado e animado com sua mudança, dizendo que sua chegada à Ferrari não poderia ter sido melhor.

Ele foi observado no Bahrein pelo presidente da Ferrari, John Elkann, que fez uma rara aparição nos testes.

Frederic Vasseur, Ferrari, John Elkann, presidente e CEO da Ferrari Foto de: Clive Rose / Motorsport Images

"Como você começa muitas vezes é muito importante. Este último mês não poderia ter sido diferente, e não poderia ter sido melhor", disse Hamilton. "Os dias que tivemos, todos os dias, foram significativos e, na verdade, trataram apenas de construir uma base e, embora tenhamos que colocar muita coisa em um pequeno espaço de tempo, não nos apressamos".

"Ainda assim, dedicamos tempo, mas trabalhamos duro durante os dias, longos, longos, longos dias, mas é para isso que estamos aqui, certo?"

"Eu realmente acho que o trabalho realizado, o foco, a comunicação e as mudanças que fizemos trarão dividendos daqui para frente, mas haverá mais nos próximos seis a oito meses".

"Isso vai estar em constante evolução, mas me pareceu perfeito. Foi fácil, no sentido de se integrar com a equipe".

"Não tivemos que forçar. Isso foi feito em seu próprio tempo, e eu me sinto em casa", conclui.

