De volta aos Estados Unidos, a Fórmula 1 completou a sexta-feira de treinos em Las Vegas com Lewis Hamilton liderando a segunda sessão do dia, repetindo a dose do TL1. Lando Norris e George Russell completaram os três primeiros colocados.

Destaque também para Alex Albon que teve problema com a bomba de combustível do carro e causou uma bandeira vermelha.

O treino

A temperatura da pista se mostrou a grande vilã dos pilotos desde o início da sessão. Com 8ºC em Las Vegas, a pista não tinha aderência nenhuma. Quando o cronômetro marcava cerca de 20 minutos de treino, já foi possível perceber que a Red Bull não conseguia acompanhar o ritmo da Mercedes e da Ferrari.

Pouco aconteceu, além de algumas escapadas na pista. Com alternância na liderança, George Russell e Charles Leclerc eram os responsáveis por colocar as respectivas equipes no topo. Seguindo a 'onda' do primeiro treino, a equipe de Brackley conseguiu, mais uma vez, fazer uma dobradinha no decorrer da sessão.

Aos 30 minutos de treino, Alex Albon precisou retornar ao box para investigar um possível problema na bomba de combustível, enquanto na pista, Lando Norris - de pneus macios - conseguiu fazer um tempo na casa 1m33s. Restando 20 minutos para o fim, uma bandeira vermelha foi acionada por conta de Albon. Assim que o piloto saiu dos boxes, o carro engasgou e foi parando lentamente na pista.

Na reta final da sessão, os pilotos aproveitaram as condições semelhantes ao momento da prova no domingo e utilizaram o restante do tempo para entender um pouco mais sobre o ritmo de corrida.

SEXTA-LIVRE: Veja debate sobre o primeiro dia de pista da F1 em Vegas

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!v