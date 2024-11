No início da madrugada brasileira desta sexta-feira, foi realizado o primeiro treino livre para o GP de Las Vegas, 22ª de um total de 24 etapas da Fórmula 1 2024. E quem liderou foi o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Ele fez 1min35s001 ficou 0s396 à frente do companheiro e compatriota George Russell.

A dupla das Flechas de Prata ficou à frente do também inglês Lando Norris, da McLaren. Quem completou o top 4 foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Este ficou à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Confira o resultado completo do TL1 na tabela do Motorsport.com abaixo:

