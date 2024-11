Neste fim de semana, a Fórmula 1 inicia sua rodada tripla final de 2024, com o GP de Las Vegas sendo o palco da antepenúltima etapa da temporada. Por isso, em meio à caça à McLaren no campeonato de construtores, a Ferrari tem postura mais agressiva na 'guerra de atualizações' da elite do automobilismo.

A Scuderia está ciente de que Las Vegas é uma das pistas mais favoráveis para o modelo SF-24, com longas retas e curvas de 90 graus. Nos treinos livres, a avaliação mais importante fica por conta de uma nova asa dianteira inferior e mais flexível -- design bem similar ao usado em Monza, que rendeu vitória.

Além da nova asa dianteira (veja foto acima), a equipe italiana de Maranello também promoveu mudanças no assoalho (confira imagem abaixo), com foco em melhorar o fluxo de ar. No momento, o gap entre Ferrari e McLaren no campeonato de construtores é de apenas 36 pontos.

Detalhe do assoalho da Ferrari SF-24 Foto de: Giorgio Piola

Por sua vez, o time britânico de Woking tem somente uma pequena mudança nos Estados Unidos, com uma asa dianteira revisada tendo em vista as especificidades do circuito de rua localizado no estado de Nevada.

Terceira colocada entre os construtores, mas com possibilidade de ver o holandês Max Verstappen se sagrar tetracampeão em Vegas, a Red Bull também tem nova asa frontal e mudanças no assoalho -- o mexicano Sergio Pérez, aliás, também passa a ter a especificação da peça mais atualizada, como Max.

Já a Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell, ambos ingleses, seguiu a discrição da McLaren e levou apenas uma nova asa dianteira para a corrida de Nevada, com foco no baixo downforce exigido pelas retas.

A Aston Martin foi outra a optar por uma nova asa dianteira, buscando maior equilíbrio no problemático AMR24. Contrastando com a estagnação da Aston, a Alpine vem de pódio duplo com os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly no Brasil e introduziu nova entrada de ar dianteira para o resto da F1 2024.

Ainda zerada neste ano, a Sauber chegou aos EUA com novidade parecida com à da Ferrari: além do assoalho praticamente todo revisado, o time suíço tem novo difusor para o GP de Las Vegas de 2024 da F1.

Protagonistas de interessante batalha no campeonato de construtores no final deste campeonato, Haas e RB também têm novidades: a equipe norte-americana alterou a estrutura do assoalho, enquanto a 'escuderia B' do Grupo Red Bull tem mudança na suspensão, tampa do motor e na entrada de ar traseira.

O único esquadrão sem qualquer atualização ou novidade para Vegas é a Williams, que 'correu contra o tempo' -- e 'contra' um orçamento mais restrito -- para participar da etapa após fortes acidentes do anglo-tailandês Alex Albon e do argentino Franco Colapinto no GP de São Paulo, em Interlagos.

