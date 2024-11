O fim de semana do GP de Las Vegas de Fórmula 1 começou com uma notícia ruim para Valtteri Bottas: preterido pela Sauber em prol do brasileiro Gabriel Bortoleto para a F1 2025, o finlandês tem punição de grid por troca de componente na sua unidade de potência no estado norte-americano de Nevada.

A equipe suíça realiza neste fim de semana dos Estados Unidos o uso do quarto armazenamento de energia (ES) no carro de Bottas na temporada 2024 da categoria, excedendo o limite permitido pelo regulamento.

Com isso, Valtteri tem punição de 5 posições no grid de largada do GP de Las Vegas, antepenúltima etapa da elite global do esporte a motor neste ano -- em 2024, a Sauber ainda não pontuou, seja com ele ou com seu companheiro chinês Zhou Guanyu, a ser substituído pelo alemão Nico Hulkenberg em 2025.

Além de Bottas, outros pilotos trocaram componentes em Nevada, mas as alterações ficaram dentro do limite de alocações estabelecido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), ou seja, sem penalidades.

Sergio Pérez (mexicano da Red Bull), Alex Albon (anglo-tailandês da Williams), Liam Lawson (neozelandês da RB) e Yuki Tsunoda (japonês da RB) têm novos escapamentos. Esses componentes ficam dentro do limite regulamentar de 8 unidades por ano, de modo que não implicam punições.

Além disso, Lawson terá um novo câmbio em seu carro para o fim de semana nos Estados Unidos. Será a quarta unidade utilizada pelo neozelandês nesta temporada, ainda dentro das normas que permitem até quatro caixas de câmbio. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP de Las Vegas de 2024.

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

