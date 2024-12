Mesmo com o fim da temporada 2024 da Fórmula 1 no último domingo, as atividades de pista em Abu Dhabi só encerraram nesta terça-feira com os testes da pós-temporada. Sessão que não contou com a participação de Lewis Hamilton.

Os pilotos que estão trocando de equipe aproveitaram o momento para ter o primeiro contato com os carros que utilizarão na próxima temporada, como Carlos Sainz e Esteban Ocon. Contudo, diferentemente do restante, Hamilton não esteve presente em Yas Marina e destacou que a ausência estava nos planos desde o início.

“Eu sei que Fred [Vasseur] queria que isso acontecesse”, disse Hamilton. Pilotar o carro vermelho pela primeira vez em Abu Dhabi não me empolga. No mundo perfeito, você conseguiria pilota-lo e não seria visto e faria o primeiro lançamento no ano que vem."

“Quando falei com a Toto, eles tinham todos esses planos, que eu teria que ir ver alguns dos patrocinadores e me despedir deles. Não acho que isso seria permitido mesmo se eu tivesse pedido [ fazer a pós-temporada], mas tenho contrato com o time até 31 de dezembro e isso é totalmente bom."

“Isso não me incomoda porque eu não ia fazer o teste, eu disse ao Fred que não era isso que eu queria fazer. Estou perdendo alguma coisa? Com ​​certeza. Definitivamente atrasa o processo e torna o começo do ano mais difícil, mas faremos o melhor para nos recuperar disso.”

