A batalha pelo campeonato de construtores da Fórmula 1 de 2024 foi uma das melhores da história recente, com a McLaren derrotando a Ferrari para o primeiro lugar em Abu Dhabi.

A McLaren entrou no fim de semana no topo, com 640 pontos, ficando 21 à frente de sua rival italiana, enquanto o GP do Catar do fim de semana anterior viu a atual campeã, Red Bull, ser eliminada da disputa.

A final chegou ao limite, com Lando Norris da McLaren conquistando a vitória contra Carlos Sainz e Charles Leclerc da Ferrari, garantindo o primeiro título da equipe britânica desde 1998, quando Mika Hakkinen também venceu seu primeiro de dois campeonatos de pilotos consecutivos.

Também foi um choque, já que o ano começou com a Red Bull como a força dominante, parecendo provável que conquistasse um terceiro título seguido.

A Red Bull venceu sete dos 10 primeiros GPs, mas foi superada por seus rivais no meio da temporada, deixando a McLaren e a Ferrari com os carros mais fortes.

Este é o 67º campeonato de construtores, tendo começado em 1958, oito anos após o início da categoria, pois a F1 queria reconhecer aqueles que constroem e projetam os carros.

Então aqui está tudo o que você precisa saber sobre o campeonato de construtores de F1.

Qual equipe de F1 ganhou mais títulos?

A Ferrari ganhou o maior número de campeonatos de construtores de F1 com a Scuderia, tendo conquistado 16 títulos, o que é quase o dobro dos concorrentes mais próximos, Williams e McLaren.

Michael Schumacher, Ferrari F2004, celebrates victory as he crosses the finish line and takes the chequered flag, to the delight of the team who wave Italian flags. Photo by: Motorsport Images

A Scuderia conquistou sua primeira coroa em 1961, um ano que foi dominado pela Ferrari, pois venceu cinco dos oito GPs, o que significa que conquistou o título com três rodadas de antecedência. A Lotus terminou em segundo lugar, vencendo as outras três corridas, mas nada foi páreo para o 156 naquele ano, já que Phil Hill venceu o campeonato de pilotos, levando duas das vitórias da Ferrari. A Ferrari ganhou outro título de construtores na década de 1960, mas 1964 foi muito mais disputado, pois conquistou a coroa na última prova, superando as rivais britânicas BRM e Lotus. Ela continuou a ganhar títulos nas décadas seguintes, mas então uma seca de 16 anos se seguiu, terminando em 1999, quando a Ferrari, com a ajuda de Michael Schumacher, começou uma jornada recorde. A equipe ganhou seis campeonatos de construtores, uma sequência sem precedentes que não foi superada até que a Mercedes conquistou oito títulos consecutivos, de 2014 a 2021. Dado que o campeonato de construtores não aconteceu quando a Mercedes estava em primeiro na categoria (1954-55), eles são os únicos oito títulos que ela ganhou desde que as Flechas de Prata voltaram em 2010. Isso significa que a Williams e a McLaren têm em conjunto o segundo maior número de campeonatos com nove cada, tendo dominado grande parte das décadas de 1980 e 1990 entre elas. A Williams não vence desde a virada do século, com Ferrari, Renault, Brawn, Red Bull, Mercedes e agora McLaren, todas conquistando coroas nos anos 2000. A Red Bull estava a caminho de seu sétimo campeonato este ano até que de repente caiu na hierarquia, enquanto a Lotus é a sexta equipe a ter vencido cinco ou mais campeonatos. A equipe britânica foi fundada pelo grande Colin Chapman e fez sua estreia na F1 em 1958, cinco anos antes de ganhar seu primeiro campeonato de construtores, com 1963 sendo uma temporada de dupla vitória, com Jim Clark conquistando a coroa de pilotos.

Race winner Mario Andretti, Lotus 79, Ronnie Peterson, Lotus 79 Photo by: David Phipps

Esse foi o primeiro de sete títulos de construtores em duas décadas para a Lotus, já que seu último campeonato veio em 1978 com Mario Andretti. Mas o ataque cardíaco fatal de Chapman em 1982 viu o fim da Lotus com a equipe deixando o campeonato completamente em 1994. No total, houve 15 vencedores do campeonato de construtores de F1, com a Mercedes sendo a última vencedora pela primeira vez em 2014. Cinco anos antes, também viu a Brawn GP, ​​que mais tarde virou Mercedes, se tornar uma vencedora pela primeira vez, com 2009 permanecendo como a única temporada em que uma equipe levou o título em sua campanha de estreia.

Equipe Títulos Ano(s) Ferrari 16 1961, 1964, 1975-77, 1979, 1982-83, 1999-04, 2007-08 McLaren 9 1974, 1984-85, 1988-91, 1998, 2024 Williams 1980-81, 1986-87, 1992-94, 1996-97 Mercedes 8 2014-2021 Lotus 7 1963, 1965, 1968, 1970, 1972-73, 1978 Red Bull 6 2010-13, 2022-23 Cooper 2 1959-60 Brabham 1966-67 Renault 2005-06 Vanwall 1 1958 BRM 1962 Matra 1969 Tyrrell 1971 Benetton 1995 Brawn 2009

Por que os títulos de pilotos e construtores de F1 são diferentes?

O título de pilotos é o campeonato de maior destaque na F1, pois os fãs prestam mais atenção a ele, mas na verdade é a coroa de construtores que tem uma influência maior no futuro de uma equipe.

Isso ocorre porque uma equipe ganha dinheiro por onde termina no campeonato de construtores, que soma a contagem de pontos dos pilotos que competem por aquela equipe no ano. Por exemplo, a Red Bull venceu o título de 2023 com um recorde de 860 pontos, 575 dos quais vieram do campeão mundial Max Verstappen e 285 de Sergio Pérez.

Embora um piloto compreensivelmente se importe mais com o campeonato de pilotos, ele ainda está contribuindo para a coroa de construtores e, às vezes, no caso da Red Bull, pode prejudicar a chance de sua equipe.

Em 2021, por exemplo, Verstappen conquistou seu primeiro título de pilotos, mas a Mercedes realmente venceu o campeonato de construtores porque teve um desempenho forte de ambos os carros.

Enquanto Lewis Hamilton terminou apenas oito pontos atrás de Verstappen, o companheiro de equipe do heptacampeão mundial Valtteri Bottas estava 36 pontos à frente de Pérez, o que significa que as Flechas de Prata superaram a Red Bull na coroa de construtores por 28 pontos.

Uma situação semelhante ocorreu em 2024. Como sempre, Verstappen tem sido forte para a Red Bull, mas a equipe austríaca não conseguiu manter seu título de construtores devido ao desempenho ruim de Pérez, que terminou em oitavo na classificação de pilotos, enquanto seu companheiro de equipe conquistou um quarto título.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Isso também significa que Verstappen se juntou a Nelson Piquet como os únicos pilotos a terem vencido duas vezes o campeonato de pilotos em um ano em que sua equipe não conquistou o título de construtores. Para Piquet, isso aconteceu em 1981 e 1983, quando sua equipe Brabham terminou em segundo e terceiro, respectivamente.

Em 1981, o companheiro de equipe de Piquet era Hector Rebaque, que teve uma temporada muito ruim, contribuindo com apenas 11 pontos para a contagem de 61 da Brabham, permitindo que a Williams vencesse confortavelmente o campeonato graças a Alan Jones e Carlos Reutemann, que marcaram 46 e 49 pontos, respectivamente.

Dois anos depois, o companheiro de equipe de Piquet era Riccardo Patrese, que marcou apenas 13 dos 72 pontos da Brabham. Isso resultou nas campeãs mundiais Ferrari e Renault ficando à frente do time britânico, graças a todos os seus pilotos terminando dentro do top sete do campeonato.

Então, isso mostra por que é importante ter um piloto forte em ambos os carros, porque as equipes sem dúvida se importam mais com o título de construtores e uma temporada ruim de um lado da garagem pode prejudicar a campanha geral de um time.

Quanto as equipes ganharão após a temporada de F1 de 2024?

O baixo desempenho de Pérez este ano provou ser custoso para a Red Bull, pois significa que a equipe agora está enfrentando uma perda aproximada de US$ 20 milhões em prêmios em dinheiro por seu terceiro lugar no campeonato e não o primeiro.

Toda posição conta na F1, seja em primeiro, quinto ou até mesmo em último, porque quanto mais alto uma equipe terminar, mais dinheiro ela receberá. E embora a divisão exata do prêmio em dinheiro da F1 seja secreta, é possível obter uma boa estimativa com base em informações de domínio público.

De acordo com o Pacto de Concórdia, o contrato que rege o campeonato, o prêmio da equipe é de 50% do lucro dos direitos comerciais da F1.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

As equipes nem sempre recebem 50%, pois após um certo ponto de receita acredita-se que a participação percentual da Formula One Management aumenta. Em 2022, por exemplo, a F1 gerou receitas de US$ 2,57 bilhões, resultando em um prêmio de US$ 1,157 bilhão, o que é aproximadamente 45%.

Os pagamentos também não são divididos igualmente, já que a Ferrari, por exemplo, recebe um pagamento extra, cerca de 5%, por sua importância histórica, tendo competido em todas as temporadas desde a primeira da F1 em 1950.

Também há bônus por sucessos passados, como vencer o campeonato, então entende-se que os pagamentos de bônus equivalem a uma estimativa de 25%, deixando o restante para 10 equipes dividirem.

Então, com base no ano passado, quando os pagamentos das equipes devem ter totalizado US$ 1.25 – 1.3 bilhão, o que significa que o prêmio foi de US$ 1 bilhão, a Red Bull recebeu cerca de US$ 140 milhões por vencer o campeonato à frente da vice-campeã Mercedes, com US$ 131 milhões.

O prêmio então foi para a Haas, que terminou em último, o que significa que a equipe americana deve ter recebido US$ 60 milhões e uma quantia semelhante deve ir para a Sauber em 2024.

Posição Prêmio (em milhões de dólares) Equipe 1 $140m McLaren 2 $131m Ferrari 3 $122m Red Bull 4 $113m Mercedes 5 $104m Aston Martin 6 $95m Alpine 7 $87 Haas 8 $78m RB 9 $69m Williams 10 $60m Sauber

BORTOLETO ESTREIA NA SAUBER, o RISCO de Hamilton, FRAQUEZA de Norris, Russell EM XEQUE! Com R.MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!