O chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, acredita que a forma como a Scuderia reagiu ao fato de estar "na merda" no início da temporada de 2024 é promissora para sua campanha na Fórmula 1 em 2025.

A equipe italiana terminou em segundo lugar na classificação dos construtores, apesar de ter bons resultados no final da temporada, tendo ficado atrás da campeã McLaren.

As vitórias de Charles Leclerc e Carlos Sainz em um esforço colossal quase fizeram com que a Ferrari superasse a margem para o topo, embora isso tenha sido demais, já que a vitória de Lando Norris em Abu Dhabi garantiu a coroa para a McLaren.

Dadas as dificuldades enfrentadas no início do ano, especialmente na Espanha - a Ferrari terminou em quinto e sexto lugar - e na Áustria - Sainz ficou em terceiro, mas Leclerc não conquistou pontos-, quando perguntado qual foi o aspecto mais positivo da campanha, Vasseur respondeu: "Acho que foi o fato de termos melhorado e conseguido reagir nos momentos difíceis".

"Ter uma boa dinâmica de equipe e obter bons resultados é uma coisa, mas reagir quando se está na merda, como aconteceu na Espanha e na Áustria, é muito importante para o futuro da equipe".

"É esse tipo de reação que estamos construindo [para] o futuro, essa confiança que podemos ter uns nos outros, e acho que foi o passo mais importante da temporada".

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari, Zak Brown, CEO da McLaren Racing, no grid com o troféu do Campeonato de Construtores antes da largada Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Considerando os retornos cada vez menores do desenvolvimento à medida que a F1 entra no último ano dos atuais regulamentos técnicos, é provável que a Ferrari dispute novamente o primeiro título de qualquer tipo desde o campeonato de construtores de 2008.

Sobre o principal tópico da agenda da Ferrari, Vasseur explicou: "Não sei, porque acho que seria um erro pensar que existe uma coisa só".

"Se você quer fazer um bom trabalho, precisa se concentrar em cada pilar do desempenho, em cada área".

"Isso é verdade para cada parte do carro, mas não quero começar a fazer uma lista, porque se eu fizer isso, não quero apontar o dedo para um grupo. Mas acho que, em todas as áreas e departamentos da empresa, precisamos fazer um trabalho melhor".

"Não se trata de uma crítica, apenas que a mentalidade da equipe tem de ser a de que temos de vir todas as manhãs e tentar fazer um trabalho melhor do que ontem e tentar melhorar o que estamos fazendo em centésimos de segundos. Mas essa mentalidade é geral para o esporte e, se não a tivermos, estamos mortos".

"Vou continuar a me esforçar. Continuarei a pressionar todos (com elogios) para que sejam os primeiros a se convencerem de que todos contribuem para o desempenho em todos os níveis. E em todas as áreas, temos que fazer um trabalho melhor do que em 2024", conclui.

